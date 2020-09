vor 2 Min.

Nassenbeurer Eltern sind wütend auf Busunternehmer Brandner

Plus Seit der Linienbus die Kinder zur Grundschule nach Mindelheim fährt, knirscht es. Bürgermeister Winter und Unternehmer Brandner bekamen in Nassenbeuren massiven Gegenwind zu spüren.

Von Johann Stoll

Die Uhr zeigte 21.30 Uhr, da war es mit der entspannten Stimmung auf der Bürgerversammlung im Schützenheim Nassenbeuren schlagartig vorbei. Eltern platzte der Kragen. Was Bürgermeister Stephan Winter und der Unternehmer Josef Brandner zu all den Pannen der ersten zwei Wochen im Schülerverkehr zu sagen hatten, empfanden sie als Beschwichtigungsversuche. Eine Mutter rief: „Ich habe Angst um mein Kind und kein Vertrauen mehr in die Firma Brandner.“

Was war da los? Bürgermeister Winter sprach von sich aus die Schülerbeförderung an, die seit Schuljahresbeginn nicht mehr von der Firma Steber, sondern über den Linienverkehr von BBS Brandner abgewickelt wird (Mehr dazu hier: Schulbusunternehmen steht in Mindelheim massiv in der Kritik). Und er räumte ein, dass der Start holprig und nicht optimal gewesen sei. Gekommen war auch Firmenchef Josef Brandner und auch die Rektorin der Grundschule, Angela Börner.

Zwei Busse von Nassenbeuren nach Mindelheim seien nicht wirtschaftlich und nicht sinnvoll

Winter begründete zunächst, warum es überhaupt zu diesem Wechsel gekommen ist. Das gebe er Gesetzgeber vor. Wenn öffentlicher Personennahverkehr vorhanden ist, müsse die Schülerbeförderung über diesen laufen. Zwei Busse parallel fahren zu lassen, sei weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll. Das war der Moment, als ein Vater verbal dazwischen grätschte. Bei drei Bussen um 7.20, 12.20 und 13.20 Uhr könne man von keinem ÖPNV reden. Hier schaltete sich Brandner ein und verwies auf die Zuverlässigkeit und finanzielle Leistungsfähigkeit seines Unternehmens, das von der Regierung überprüft werde. Auch die Dekra prüfe einmal im Jahr die „sichere Personenbeförderung“.

Winter unternahm einen neuen Anlauf. Nachdem der Vertrag mit der Firma Steber ausgelaufen war, sei der Stadtrat vor der Frage gestanden, wie der Schülerverkehr von Nassenbeuren und den anderen Ortsteilen nach Mindelheim organisiert werden könne. Das sei über den ÖPNV machbar. Andernfalls müsste der Auftrag alle vier Jahre europaweit ausgeschrieben werden. Das wollte der Stadtrat laut Winter nicht, „weil wir die beteiligten Personen kennen und die Arbeit in der Region behalten wollen“. Nur für Höllberg und Wideregg gebe es einen eigenen Zubringerbus für Schüler.

Auf 30 Seiten haben Eltern alle Probleme mit dem Schulbus dokumentiert

Dass es Anfangsschwierigkeiten gab, stellte Winter nicht in Abrede. Ihm seien Lösungen wichtig. Ein Vater sprach dagegen von einem Riesentheater, das seit zwei Wochen herrsche. Er höre hier nur Ausreden. „Wir Eltern sind stocksauer.“ Auf 30 Seiten sei all das dokumentiert worden, wo es Probleme gibt. Ein Bus war zunächst gar nicht gekommen, mehrere kamen zu spät zur Schule, ein Fahrer habe mehrmals mit Handy während der Fahrt telefoniert und einmal eine rote Ampel überfahren. Und: In Oberauerbach steht das Buswartehäuschen auf der falschen Seite, so dass die kleinen Kinder über die Straße rennen, wenn der Bus kommt. Das soll auch in Unterauerbach der Fall sein, wie ein Elternteil auf der Facebook-Seite der MZ berichtet.

Josef Brandner

Josef Brandner sagte, den Vorwürfen werde nachgegangen. Verfehlungen von Fahrern akzeptiere er als Unternehmer nicht. Zu einer Entschuldigung rang er sich aber erst durch, als ein Vater berichtete, dass sein Sohn unter Tränen nach Hause kam. Nach Darstellung der Eltern finden nicht alle Kinder einen Sitzplatz, an dem sie sich anschnallen können. Damit möglichst viele Kinder während der Fahrt sitzen können, werde ein 14 Meter langer Überlandbus eingesetzt. Üblich seinen zwölf Meter lange Busse, sagte Brandner. Rechtlich sei für den Linienverkehr geregelt, dass Fahrgäste sitzend und stehend befördert werden dürfen. In 80 Zentimetern bis einen Meter Höhe seien Haltegriffe vorhanden.

Das sagen die Eltern und die Leiterin der Mindelheimer Grundschule

Eltern verwiesen auf die Firma Steber. Da habe jedes Kind einen Sitzplatz gehabt und es sei kontrolliert worden, ob alle angeschnallt sind. „Wir setzen Kindern fürs Radfahren einen Helm auf, aber über Landstraßen lassen wir sie in einem Bus fahren, ohne dass sie angeschnallt sind und ohne Sitzplatz“, kritisierte ein Vater. Schulleiterin Angela Börner sieht es ähnlich. Sie betonte, „es ist schon wichtig, dass Grundschüler Sitzplätze haben“. Eltern war offenbar im Vorfeld auch versprochen worden, es werde durch die Umstellung zu keiner Verschlechterung kommen.

Rund 80 Zuhörerinnen und Zuhörer kamen zur Bürgerversammlung ins Nassenbeurer Schützenheim. Rechts hinten ist Bürgermeister Stephan Winter zu sehen.

Winter wiederum verwies auf Beförderungsrichtlinien, „an die wir gebunden sind“. Und die lassen Stehplätze zu. Brandner sagte, die älteren Schüler sollten den jüngeren die Sitzplätze überlassen. Darauf könnten die Schulen einwirken. Und Eltern könnten jederzeit als Schulweghelfer mitfahren.

Angesprochen wurde auch die Abfahrtszeit 7.20 Uhr in Nassenbeuren. Bei Eis und Schnee, fürchten Eltern, könnte der Bus wieder zu spät an der Schule sein. Als die Emotionen weiter hochkochten, ergriff CSU-Fraktionschef Christoph Walter das Wort. Er appellierte, nach konstruktiven Lösungen zu suchen. „Wir wollen das Vertrauen der Bürgerschaft zurückgewinnen“, so Walter.

So geht es für die Schulbusse aus Nassenbeuren jetzt weiter

Die Missstände dürften nicht wegdiskutiert werden. In Richtung des Busunternehmers machte er klar, dass gehandelt werden müsse und dass ihn dessen Vortrag nicht überzeugt hat. Bürgermeister Winter nahm den Ball auf. Zusammen mit dem Landratsamt will die Stadt prüfen, wie die Sitzplatzkapazität verbessert werden könne. Am Geld soll es nicht scheitern. Nicht alle Eltern überzeugte das. Sie wollen weiter Eltern-Taxi fahren.

