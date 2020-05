06:22 Uhr

Nassenbeurer Schützen suchen neue Wirte für ihr Gasthaus

Plus Die Pächter des Landgasthofes in Nassenbeuren geben auf – das liegt nicht nur an Corona. Warum sich an diesem Wochenende ein Besuch trotzdem lohnt.

Von Ulla Gutmann

Die Wirtsleute des Landgasthofes in Nassenbeuren, Max und Martha Schneider, hatten schon länger daran gedacht, aufzuhören. Denn die Belastung und der Stress, verursacht auch durch Personalmangel, waren ihnen in ihrem Alter von knapp 60 Jahren oft zu viel. Doch dass das Ende so schnell kommen würde, hatten sie nicht gedacht.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Im März waren sie noch im Urlaub und schafften es gerade noch, vor den verschärften Regelungen des Ausgangsverbotes heimzukommen. Doch Gäste konnten sie keine mehr empfangen. Jetzt sind sie fast drei Monate ohne Einnahmen und haben sich entschlossen, ganz aufzuhören. „Wenn wir wüssten, dass wir noch zehn Jahre lang den Gasthof weiterführen können, hätten wir Hoffnung, das wieder auszugleichen. Aber so hatten wir ja sowieso die Übergabe an einen Nachfolger geplant.“ Weniger Gäste und mehr Belastung Die Aussicht auf weniger Gäste, aber mehr Belastung durch zusätzliche Hygienevorschriften, Nebenkosten, die bei einer Teileröffnung den Gewinn mit Sicherheit übersteigen und das nach einer langen Zeit ohne Einnahmen ließen die Wirtsleute, wenn auch schweren Herzens, aufgeben. „Im Moment ist alles unklar“, sagte Martha Schneider, „mein Mann muss noch vier Jahre arbeiten bis zur Rente. Was wir in Zukunft machen, wissen wir nicht!“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Seit 2014 führte das Ehepaar den Betrieb, nach dem Tod der vorigen Wirtin und erarbeitete sich einen guten Ruf. Viele persönliche Kontakte und auch Freundschaften entstanden. Der Biergarten vor dem Haus und die idyllische, ruhige Lage direkt am Waldrand lockte Radler und Ausflügler an, aber auch zu Familienfeiern und Hochzeiten kamen gerne Gäste ins Lokal. Und selbstverständlich auch die Schützen, denn Inhaber des Gasthof, in dem auch das Schützenheim untergebracht ist, ist der Schützenverein. Beim Gespräch mit der MZ waren Schützenmeister Georg Schmid, Schatzmeister Alexander Bertele und Sportleiter Daniel Sobczyk dabei. Eine gute Zusammenarbeit mit den Wirtsleuten sei ihnen immer wichtig gewesen. Der Verein bedauert sehr, dass die Wirtsleute aufhören. Da in Zeiten von Corona keine offizielle Abschiedsfeier stattfinden kann, bedankten sich der Schützenmeister und die beiden anderen Mitglieder des Vorstandes im Namen des Vereins ganz herzlich und übergaben einen Blumenstrauß. An diesem Wochenende ist Deko-Flohmarkt in Nassenbeuren Die Schneiders sind schon länger am Räumen und viele Dekoartikel werden an diesem Wochenende (22./23. Mai) bei einem Flohmarkt zum Verkauf angeboten. Der Nassenbeurer Schützenverein sucht jetzt nach einem neuen Wirt, der hoffentlich bald schon den gut eingeführten und gepflegten Gasthof übernimmt. Die Schützen haben das Gasthaus in Nassenbeuren renoviert Noch als die Schneiders im Urlaub waren hatte der Verein den Gasthof renoviert, die Fassade neu gestrichen und das Dach über dem Saal erneuert. Eine große, gut ausgestattete, Küche und drei Gasträume, mit dem Biergarten für insgesamt etwa 330 Gäste, warten nun auf einen neuen Wirt.

Themen folgen