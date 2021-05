Dieser Schmetterling hat vor allem vormittags Appetit

Wo sich das Große Wiesenvögelchen, ein selten gewordener Falter, im Unterallgäu besonders wohlfühlt.

In den vergangenen Jahren haben Experten dramatische Bestandsrückgänge bei bestimmten Tier- und Pflanzenarten und damit einen Verlust von Lebensvielfalt im Landkreis Unterallgäu beobachtet. Seit vergangenem Jahr gibt es aus diesem Grund das Projekt „Arche Noah Unterallgäu“. Im Zuge dessen sollen die Lebensbedingungen von 14 vom Aussterben bedrohten Arten verbessert werden. In einer Serie stellen der Landschaftspflegeverband, der Bund Naturschutz sowie der Landesbund für Vogelschutz und die Mindelheimer Zeitung die einzelnen Arten vor. Damit verbunden ist auch ein Gewinnspiel, für das die Projektträger zahlreiche Sachpreise zur Verfügung gestellt haben. Im zehnten Teil unserer Serie geht es um das Große Wiesenvögelchen.

Das Große Wiesenvögelchen ist die größte Wiesenvögelchen-Art im Unterallgäu. Früher war sie in ganz Bayern weit verbreitet, heute liegt ihr Verbreitungsschwerpunkt im voralpinen Hügel- und Moorland. Zu finden ist der Falter in Nieder- und Übergangsmooren. Eine lichte Sumpfgrasvegetation ist für den Falter von entscheidender Bedeutung. Wollgräser, Seggen und Binsen dienen vor allem den Raupen als Nahrungsquelle, weshalb eine Besiedlung nur dann stattfindet, wenn diese Pflanzen in ausreichender Anzahl vorhanden sind. Die Falter saugen bevorzugt in den Vormittagsstunden an verschiedenen Blüten.

Die Flächen werden einmal im Jahr gemäht

Die Art ist durch die Entwässerung von Feuchtgebieten, die Kultivierung von Mooren sowie die Aufgabe der traditionellen Streuwiesennutzung stark gefährdet. Unerlässlich sind deshalb geeignete Pflegemaßnahmen, um die traditionelle Bewirtschaftung fortzuführen und somit den Lebensraum zu erhalten. Hierbei ist entscheidend, in welchem Zustand sich die Fläche befindet.

Intakte Gebiete werden einmal im Jahr ab September gemäht. Ist die Fläche durch Nährstoffeinträge oder Nutzungsaufgabe stark verschilft, muss in den ersten Jahren ein zweiter Schnitt im Juni erfolgen. Dadurch werden der Fläche überschüssige Nährstoffe entzogen, und sie kann somit wieder in ihren Ursprungszustand gebracht werden. Eine dem Standort angepasste Pflegemaßnahme ist demzufolge unerlässlich für den Erhalt des Lebensraumes und der dort angepassten Arten.

