Naturschutz

10:50 Uhr

Vogelschützer kritisieren Ausgleichsflächen im Allgäu

Plus Viele Flächen, die als Ausgleich für Bauprojekte dienen sollen, sind laut einer Untersuchung von Vogelschützern in einem schlechten Zustand. Aber es gibt auch positive Beispiele.

Von Lena Lingg

Eigentlich sollte es über ganz Bayern verteilt eine Vielzahl an artenreichen Naturflächen geben, die als Ausgleich für Versiegelungen entstehen. Doch Untersuchungen, die der Landesbund für Vogelschutz (LBV) Anfang des Jahres in Auftrag gegeben hatte, zeigen offenbar ein anderes Bild: Einige Ausgleichsflächen befinden sich laut dem Verband in mangelhaftem Zustand. Beauftragte Fachleute untersuchten etwa 80 Flächen im Freistaat und stellten sowohl Erfolge als auch Missstände fest. Ein Positivbeispiel findet sich im Ostallgäu: Die angehende Auenlandschaft in Biessenhofen, die als Ausgleich für eine Bebauung im Ortsteil Ebenhofen entstand. Auf der Kompensationsfläche an der B12 finden sich ein ehemaliger Flussarm der Wertach sowie verschiedene Baumarten.

