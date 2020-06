vor 47 Min.

Naturschutz im Unterallgäu: Die neue „Arche Noah“

Plus 14 seltene Tier- und Pflanzenarten sollen sich im Unterallgäu wieder ausbreiten können. Das ist alles geplant.

Zum Schutz der Lebensräume von 14 im Landkreis Unterallgäu hochgradig bedrohter Arten ist das neue Biodiversitäts-Projekt „Arche Noah“ im April vom Stapel gelaufen. Schutz in der Arche finden Kammmolch, Kriechender Sellerie, Vogel-Azurjungfer - eine Kleinlibelle, zwei Heuschrecken-Arten, beispielsweise der Warzenbeißer sowie neun Tagfalter-Arten wie das Rotbraune Wiesenvögelchen und der Randring-Perlmuttfalter. Projektmanager sind Umweltwissenschaftlerin Steffi Gansbühler und Diplom-Biologe Dr. Michael Schneider.

Viele Arten sind vom Aussterben bedroht

„Die Projekt-Arten stehen auf der Roten Liste, sind in Bayern gefährdet oder stark gefährdet, zwei Arten deutschlandweit sogar vom Aussterben bedroht. Außerdem ist knapp die Hälfte der Arten europaweit durch die Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie geschützt“, so Gansbühler.

Laut Schneider, der bereits in den vergangenen fünf Jahren das Biodiversitäts-Projekt „Bachmuschel- und Libellenbäche im Unterallgäu“ betreute, wurden in vielen Fällen dramatische Bestandsrückgänge der einzelnen Arten festgestellt. Deshalb bedürfe es in den nächsten Jahren dringender Schutzmaßnahmen. Der Abwärtstrend sei beispielsweise der Isolation der einzelnen Vorkommen, ungünstigen Veränderungen der Lebensräume durch Verschattung, Überdüngung, Trockenlegung oder Klimaänderungen geschuldet.

Eines der Projektziele ist die Sicherung der Vorkommen durch die Optimierung der Lebensräume, Verringerung der Beeinträchtigungen sowie die Vernetzung der Populationen durch Schaffung von Biotoptverbunden. Auf die Frage, wie dieses Projektziel erreicht werden könne, weiß Gansbühler: „14 Zielarten auf geschätzten 200 Hektar über den ganzen Landkreis von Bad Grönenbach bis Markt Wald und von Bad Wörishofen bis Kettershausen verteilt, das wäre unmöglich ohne die jahrelange Erfahrung der Projektträger Landschaftspflegeverband Unterallgäu, Bund Naturschutz Bayern (BN) sowie Landesbund für Vogelschutz (LBV) im Hintergrund.“ Hilfreich sei außerdem das bestehende Netzwerk aus Landkreis, Gemeinden, Behörden, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden. Schließlich werde es ehrenamtliche Kümmerer geben, die vor Ort nach dem Rechten sehen und bei der Suche nach den Zielarten helfen. Wer Interesse habe, sei willkommen und möge sich beim Landschaftspflegeverband melden.

Naturschutz im Unterallgäu: Landwirtschaft spielt eine wichtige Rolle

„Der Dialog mit allen Beteiligten ist der Garant für eine erfolgreiche Projektarbeit,“ so Schneider. Landwirte als Grundstücksbesitzer spielten dabei eine Schlüsselrolle, außerdem verfügten sie über Spezialmaschinen für Pflegearbeiten wie Mahd und Entbuschung. Aber auch Grundstücksankäufe seien vorgesehen, um Flächen langfristig für den Naturschutz zu sichern.

Zu den Zielen für die nächsten Monate sagt Schneider: „Zunächst verschaffen wir uns einen Überblick über die Zielarten, ihre Lebensräume und Gefährdungsfaktoren. Bei der Suche nach Kammmolch und Kriechendem Sellerie konnten wir bereits mehrere bislang unbekannte Vorkommen entdecken. Im Junigeht es vor allem um die Suche nach Tagfaltern und Heuschrecken.“ „Erfreulicherweise haben sich schon drei Ehrenamtliche gefunden, die sich an der Suche nach Molchen beteiligen. Außerdem arbeiten wir an einem Internetauftritt, sodass die Öffentlichkeit bald mehr Neuigkeiten von der „Arche Noah“ erhält“, sagt Steffi Gansbühler. (mz)

