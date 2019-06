08.06.2019

Neubau und Umbau

Neuer Kuhstall und neue Wohnungen

Von Markus Heinrich

In der Kneippstadt wird weiter eifrig gebaut. Am Wiesenweg darf ein neuer Kuhstall entstehen. Das Gebäude wird etwa 48 Mal 22 Meter groß und rund acht Meter hoch. Bedenken, dass von dem Gebäude eine Belästigung für die Umgebung ausgehen könne, gebe es nicht, teilte Bernhard Oberstaller vom Bauamt mit. Der Abstand zur nächsten Bebauung an der Hartenthaler Straße beträge rund 300 Meter, zu Oberen Mühlstraße sind es etwa 500 Meter.

Es geht auch nicht um eine Neuansiedlung sondern um einen Anbau an einen bestehenden Hof. Etwa 70 Tiere sollen in dem Stall unterkommen, berichtete Oberstaller auf Nachfrage von Ilse Erhard (CSU). Es seien aber keine zusätzlichen Tiere. Vielmehr soll der jetzige Bestand in den neuen Stall umziehen. Das bisherige Gebäude soll zur Nachzucht genutzt werden. Der Bauausschuss genehmigte den Bauantrag einstimmig.

Gleiches gilt für eine Bauvoranfrage für die Eichwaldstraße. Dort soll eine bestehende Ferienwohnanlage in dauerhafte Wohnungen umgewandelt werden. Es geht um acht Kurappartements, aus denen nun Wohnungen werden sollen.

Ob es Eigentums- oder Mietwohnungen werden, wollte Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer wissen. Dies jedoch gehe aus der Voranfrage nicht hervor, berichtete Oberstaller. Die Wohnungen hätten eine Größe von 45 bis 65 Quadratmetern.

