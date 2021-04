Neue Buchhandlung "LeseZeit" eröffnet in Türkheim

Plus Die Türkheimer Leseratten und Bücherwürmer können sich freuen: Es gibt ab Donnerstag eine Buchhandlung im Ort. Und die Inhaberin hat einiges vor.

Die gute Nachricht für Bücherfreunde und Leseratten in Türkheim: Es gibt wieder eine Buchhandlung vor Ort. Sie wird am Donnerstag, 15. April, öffnen. „LeseZeit“ ist Name und Anspruch, auch wenn die zukünftigen Kunden dank der Pandemie sich erst einmal nicht in eine Ecke des neuen Ladens zum Schmökern hinsetzen dürfen.

Über diesen zusätzlichen Raum in ihrem Buchladen freut sich Initiatorin Dagmar Althen besonders. Die Leseecke mit Stühlen und zwei Tischen in einem zusätzlichen Raum – mit der Möglichkeit für einen gemütlichen Kaffee – ist eine der Neuerungen, die für Dagmar Althen besonders wichtig waren. Wenn es mal wieder erlaubt sein wird, soll es Lesungen geben, sollen sich Interessierte an Literatur hier treffen können.

Dagmar Althen aus Türkheim will in der Buchhandlung einen Raum für Begegnung schaffen

Einen „Raum für Begegnung“ in Türkheim zu schaffen war die ursprüngliche Idee von Dagmar Althen aus Türkheim. Schon vor anderthalb Jahren, aber dann kam ja Corona dazwischen. Dann die Aufgabe des Sieben-Schwaben-Buchladens in bester Lage an Türkheims Hauptstraße im vergangenen Herbst. So kam zur Idee des Begegnungsraumes die „Wiedererweckung“ der Buchhandlung.

Am liebsten hätte sie schon vor Ostern aufgemacht, erzählt Dagmar Althen. Die Renovierung und die Neu-Einrichtung des Ladens unter Pandemie-Bedingungen führten aber zu Verzögerungen. Jetzt ist der Start am 15. April vorgesehen. „Wir machen auf jeden Fall auf“, versichert Dagmar Athen.

Auch wenn es wegen des zu erwartenden Inzidenzwertes nicht sicher sei, ob man reindürfe, ob „Click and Meet“ oder nur „Click and Collect“ zum Tragen komme: Auf jeden Fall gibt es ab der kommenden Woche eine Internet-Seite von „LeseZeit“ mit Informationen. Der Bücherfreund kann dort anrufen und sich beraten lassen. Wenn das Wunschbuch gefunden ist, liege es wie früher schon am darauffolgenden Tag zur Abholung bereit.

Bis dahin gibt es noch viel zu tun im neuen Buchladen an der Türkheimer Hauptstraße. Unterstützt wird Dagmar Althen bei den Vorbereitungen von ihrer Mutter. Ihre zwei zukünftigen Mitarbeiterinnen sind ebenfalls schon fleißig vor Ort. Yvonne Santjohanser aus Türkheim war elf Jahre lang beim „Sieben-Schwaben-Buch“ mit dabei. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt sie.

Wer noch im neuen Bücherladen in Türkheim arbeitet

Und „ich bin froh, im Team dabei zu sein“. Ihre Erfahrungen mit Kunden und deren Wünschen sind die Grundlage für das Sortiment. Christiane Karl, ebenfalls aus Türkheim, ist gelernte Buchhändlerin. „Ich kann mir ein Leben ohne Bücher nicht vorstellen“, sagt sie. Insgesamt drei buchbegeisterte Frauen.

Dagmar Althen wünscht sich, dass ihr zukünftiger Treffpunkt von den Menschen angenommen wird, dass sie gerne kommen. „Entdecke: Du bist wertvoll, du bist geliebt“ hat sie als Motto in großen Lettern gefertigt. Lesestoff zum Thema christlicher Glaube ist in ihrem Sortiment ebenso vorhanden wie die gängigen Sachbuch- und Belletristik-Neuerscheinungen. Geschenkartikel ergänzen die Auswahl. Auch Schulbücher wird es geben.

Zu Beginn sollen Flyer verteilt werden, und statt einer herkömmlichen Visitenkarte gibt es schön gestaltete Lesezeichen mit allen nötigen Informationen. Große Herausforderungen für das Damen-Dreier-Team. „Ohne meine beiden Damen hätte ich es nicht gemacht“, sagt Dagmar Althen, die aber trotzdem ihr Engagement in der Arztpraxis ihres Mannes nicht aufgeben will.

Sie freut sich, „dass Türkheim seine Buchhandlung wieder hat“. Der Zeitpunkt passt: Eine gute Woche nach der Neueröffnung gibt es am 23. April den „Welttag des Buches“.

