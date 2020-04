17:05 Uhr

Neue Einkaufserlebnisse ab Montag in Mindelheim

Plus Die Läden in Mindelheim dürfen nach der Corona-Ausgangsbeschränkung wieder öffnen. Was sich alles in der Stadt ändern wird.

Von Franz Issing

Katharina und Bernhard Kellner stehen in ihrem Laden und strahlen mit der Sonne um die Wette. Wie alle kleinen Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche dürfen sie nach einer coronabedingten Zwangspause von mehr als einem Monat am Montag wieder öffnen. Die Inhaber des Modehauses Deschler freuen sich, denn „die lange, triste Zeit, seit dem 18. März hat uns ganz schön Nerven gekostet, ganz zu schweigen davon, dass uns wichtige Umsatzwochen verloren gingen, die Frühjahrs- und Sommerkollektion liegen blieb und wir unseren Voll- und Teilzeitkräften Kurzarbeit verordnen mussten“.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Hoffnung in Mindelheim auf Kauflaune nach Ausgangsbeschränkung Und sie verraten auch, dass der in in den Medien und per Telefon angebotene Auswahl- und Liefer-Service nur ein Tropfen auf dem heißen Stein war. Die Kellners hoffen, dass die Kunden nach Quarantäne, Kontaktsperre und Bewegungseinschränkungen wieder in Kauflaune sind und ihre wiedergewonnene kleine Freiheit für ein Einkaufserlebnis nutzen. Auf einen Neustart haben sie sich gut vorbereitet und ihr Geschäft völlig umgestaltet. Wie für alle Einzelhändler gelten auch für das Mindelheimer Modehaus strenge Hygiene-Auflagen. „Dem haben wir in jeder Hinsicht Rechnung getragen“ versichert Bernhard Kellner und seine Frau nennt Details: „Im Eingangsbereich haben wir eine Station zur Desinfektion der Hände eingerichtet informiert sie und auch dass alle Mitarbeiter selbst genähten, einheitlichen Mund- und Nasenschutz tragen. Kunden ohne Masken haben bei Deschler keinen Zutritt, können sie aber bei Bedarf demnächst dort kaufen. Ladenöffnung in Corona-Pandemie: So soll Abstand eingehalten werden Bei Deschler achtet man zudem sowohl an der Kasse wie auch bei den Umkleidekabinen auf einen großzügigen Abstand von zwei Metern. Das dem Textil-Geschäft von der Staatsregierung verordnete Schutz- und Hygiene-Konzept – „wir dürfen 25 Personen gleichzeitig reinlassen“ – wird strenger ausgelegt. „Wenn wir in Stoßzeiten an unsere Grenzen stoßen, und das ist bestenfalls an den Wochenenden der Fall, schließen wir die Ladentüren kurzzeitig. Um einen reibungslosen Ablauf bei Verkauf und Beratung zu gewährleisten und im Interesse der Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden, wechseln sich bei Deschler zwei Teams ab, die einander nicht begegnen. Bei aller Freude darüber, dass sie wieder aufschließen dürfen wünschen sich Kathrin und Berhard Deschler von der Politik auch Betreuungsangebote für für Kinder von Eltern, die in der Textilbranche beschäftigt sind. Mit vom Gesetzgeber verordneten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen müssen auch die Kunden der Firma Haid rechnen, die mit dem Slogan „Kochen, Tafeln, Schenken“ wirbt. Maskenpflicht wird in Mindelheim kontrolliert „Wir achten verstärkt auf die Einhaltung des nötigen Abstands und der Maskenpflicht und auch darauf, dass die Kunden weit verteilt sind“, sagt Michael Haid. „Auf Hinweisschildern im Laden bitten wir dafür um Verständnis.“ Auch er freut sich darauf, am Montag wieder zu öffnen darf. „Wir haben seit Wochen null Umsatz gemacht, das ist bei laufend zu bezahlenden Fixkosten nur schwer zu verkraften“, klagt Haid. Auch im Modehaus Stammel werden sich Shopper auf einige Veränderungen einstellen müssen, die sie schon vom Einkaufen im Supermarkt her kennen. Dazu zählen unter anderem auch Vorschriften, die besagen, wie viele Leute sich gleichzeitig im Laden aufhalten dürfen. Auch bei Stammel reagiert man auf die durch die Pandemie drohenden Gesundheitsgefahren mit einem ausgeklügelten Hygiene-Plan. Das Textilhaus musste im letzten Monat auch heftige Umsatzeinbußen verkraften. „Da tat es sehr gut, wenn viele Kunden uns die Treue hielten, indem sie telefonisch oder per WhatsApp Bestellungen aufgaben und uns Mut machten“, freut sich Geschäftsführer Jörg Michel. Radfahren ist in Mindelheim mehr denn je angesagt Total verändert hat das Coronavirus auch das Verkehrsgeschehen. Radfahren ist mehr denn je angesagt. Viele Zeitgenossen sind vom Auto auf den Drahtesel umgestiegen und legen Wege zur Arbeit oder zum Einkaufen mit dem Rad zurück. Dieser Trend hat auch bei den Gebrüdern Steinmaier vom Mindelheimer Rad-Pavillon einen wahren Reparaturboom ausgelöst. Die Werkstatt durfte geöffnet bleiben, doch auch hier mussten die Kunden Distanz wahren, die Auftragsannahme fand bisher im Freien statt. Auch wenn Christian Steinmaier am Montag wieder Fahrräder verkaufen darf müssen Käufer vor der Türe warten, bis sie aufgerufen werden. Im Ausstellungs- und Verkaufsraum wird nur einer nach dem anderen beraten und bedient. Steinmaier und sein Bruder rechnen mit einem großen Nachholbedarf und dadurch bedingten Ansturm. „Schließlich ist Radfahren derzeit eine der wenigen erlaubten Freizeitbeschäftigungen, bei der man den nötigen Abstand einhalten, etwas für die Gesundheit tun und die Anstrengung gut dosieren kann“ werben sie fürs Radeln. Lesen Sie auch:



Corona: Nahverkehr im Unterallgäu nimmt wieder Fahrt auf

Themen folgen