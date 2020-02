11:00 Uhr

Neue Fahrradparkplätze am Mindelheimer Bahnhof

Stadtbaumeister Gerhard Frey und die städtische Klimaschutzmanagerin Simone Kühn freuen sich, dass die Fahrradabstellanlage so gut angenommen wird.

Pendler, die von Mindelheim aus mit der Bahn fahren, können ihr Rad nun geschützter abstellen. So viel kostete der neue Fahrradständer.

Für Bahnreisende und Pendler, die vom Bahnhof mit dem Rad zur Arbeit fahren, stehen am Mindelheimer Bahnhof ab sofort 36 weitere Fahrradabstellplätze zur Verfügung. Durch eine Überdachung werden die Räder am Ausgang der Bahnsteigunterführung an der Industriestraße zusätzlich geschützt.

Dabei handelt es sich um eine Anlage mit Fahrradständern, die vom ADFC empfohlen wurden. Für die Fahrradständer mit Überdachung fielen 20.000 Euro an.

So melden Sie Verschmutzungen oder Beschädigungen an der Fahrradabstellanlage

Verschmutzungen und Beschädigungen der Fahrradabstellanlage können bei der Stadt Mindelheim unter der Servicenummer 08261/9915-566 gemeldet werden.

Gefördert wird das Projekt im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums. Stadtbaumeister Gerhard Frey und die städtische Klimaschutzmanagerin Simone Kühn freuen sich, dass die Fahrradabstellanlage so gut angenommen wird.

