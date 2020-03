vor 51 Min.

Neue Gesichter im Vorstand

Nach fast 20 Jahren beim Fichtenhaus-Verein in Anhofen geben Claudia und Edgar Schmidt ihre Ämter ab

Fast 20 Jahre lang haben sich Claudia und Edgar Schmidt aus Tussenhausen im Förderverein des Fichtenhauses in Anhofen engagiert – und in dieser Zeit auch den Neubau der schwabenweit einmaligen Einrichtung für Menschen mit Autismus und geistigen sowie psychischen Beeinträchtigungen in der Anhofener Bahnhofstraße maßgeblich begleitet. Um das Mammutprojekt verwirklichen zu können, waren laut Heimleiter Harald Pienle viele Hürden zu überwinden. Nicht zuletzt dem starken Zusammenhalt im Vorstand sei es zu verdanken, dass der Neubau umgesetzt und schließlich vor rund drei Jahren eröffnet wurde.

Bei der jetzigen vorgezogenen Vorstandswahl stellten sich das Ehepaar nun nicht mehr zur Wahl. Harald Pienle dankte ihnen herzlich für „die tolle und intensive Zeit, die Gedanken und Anregungen sowie die konstruktive und wertvolle Zusammenarbeit“. Das Amt von Schriftführerin Claudia Schmidt, die es eigentlich schon im vergangenen Jahr abgeben wollte, übernimmt nun Ingrid Rauch, die Schwester eines Bewohners. Edgar Schmidts Posten als Kassierer bekleidet künftig der Markt Walder Bürgermeister Peter Wachler. Sowohl er als auch Ingrid Rauch seien dem Fichtenhaus schon lange verbunden und wüssten, wie wichtig Beständigkeit für die Bewohner ist, so Harald Pienle.

Nicht zur Wahl standen die Positionen des Vorsitzenden und seines Stellvertreters, die nach wie vor der Mindelheimer Neurologe Dr. Wilfried Mütterlein und der Tussenhausener Hausarzt Dr. Josef Nieberle innehaben. (mz, baus)

