06:00 Uhr

Neue Jahreskarte für 23 Bergbahnen im Allgäu

Plus Wanderer und Gipfelgenießer kommen mit einem neuen Angebot voll auf ihre Kosten: Mit einer neuen Jahreskarten können sie beliebig oft 23 Bergbahnen nutzen.

Von Michael Munkler

Der Bergbahn-Zusammenschluss „ Allgäu Tirol Bergwelt“ hat ein neues Angebot vorgestellt: Ab Samstag, 27. Juni, ist das neue Ticket „Allgäu 365+“ erhältlich. Mit dieser ein Jahr gültigen Karte können Wanderer oder Gipfelliebhaber beliebig oft 23 Bergbahnen im Allgäu, im Kleinwalsertal und im Tannheimer Tal benutzen – jede Anlage allerdings nur einmal täglich für Berg- und Talfahrt. Sportgeräte werden nicht transportiert.

So viel kostet die neue Jahreskarte für die Bergbahnen im Allgäu

Die ab dem Tag der Ausstellung ein Jahr lang gültige Karte kostet für Erwachsene 276 Euro, für Jugendliche und Studenten 221 Euro, für Kinder ab sieben Jahre 152 Euro. Die Karte „Murmele“ für den Nachwuchs bis sieben Jahre ist kostenlos.

Die Jahreskarte gibt es ab Samstag bei allen teilnehmenden Bergbahnen sowie in acht Geschäftsstellen des ADAC. Dessen Mitglieder erhalten die Erwachsenen-Karte für 259 Euro. Laut Allgäu GmbH erreicht man mit der neuen Jahreskarte von 23 Bergbahn-Stationen aus nach einer kurzen, etwa einstündigen Wanderung 100 Hütten und Bergrestaurants, sieben Bergseen und 50 Gipfel in den Allgäuer Alpen. Im Winter stehen 55 Kilometer präparierter Winterwanderwege zur Verfügung. Mit diesem Angebot sollen vor allem die Allgäuer angesprochen werden. Besitzer der „Allgäu 365+“-Karte erhalten an den Bahnen der Tiroler Gletscher im Pitztal und Kaunertal (Tagesmautkarte) einen Rabatt von 20 Prozent. Nicht gültig ist das Ticket an der Hochgratbahn, am Imberg in Oberstaufen-Steibis und am Hündle bei Thalkirchdorf.

Darum unterstützt der ADAC die neue Jahreskarte

In den Augen von Allgäu-GmbH-Geschäftsführer Bernhard Joachim ist die Karte nur ein erster Schritt – er kann sich weitere Angebote, etwa für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) oder Freizeitbäder vorstellen. Der ADAC wolle die durch die Corona-Krise geschwächte touristische Infrastruktur im Allgäu unterstützen, sagte der südbayerische ADAC-Geschäftsführer Christoph Walter.

