vor 50 Min.

Neue Konstellation im Wanzl-Aufsichtsrat

Bei Wanzl in Kirchheim knirscht es seit einiger Zeit. Bald können nun erstmals Vertreter von Belegschaft und IG-Metall mitbestimmen.

Von Angela Brenner

Der Protest zeigt Wirkung: Im Aufsichtsrat der Firma Wanzl werden zum ersten Mal auch Vertreter der Belegschaft und der IG Metall vertreten sein und mitbestimmen können. Noch in diesem Jahr soll der Beschluss, der laut Gewerkschaft auf ein Gerichtsurteil zurückgeht, umgesetzt werden. Zuletzt hatten Hunderte Beschäftigte für einen Tarifvertrag protestiert.

Wie Günter Frey von der IG Metall erklärt, hatte auf Initiative des Gesamtbetriebsrats das zuständige Landgericht in München das Unternehmen per Gerichtsbeschluss zur Bildung eines mitbestimmten Aufsichtsrates mit Arbeitnehmerbeteiligung verurteilt. „Die Beschäftigten werden durch dieses Gremium endlich volle Transparenz über das Unternehmen erhalten“, so Frey. Bisher hätten nur Anteilseigner den Kurs der Firma bestimmt. „Wir freuen uns darüber, in der Phase der Transformation mit unseren Kenntnissen auf dieser Ebene mitwirken zu können.“ Dies werde auch dazu beitragen, Unsicherheiten aufseiten der Beschäftigten zu reduzieren.

Seit einem Jahr gehen die Wanzl-Mitarbeiter in Kirchheim auf die Straße

Im Juni 2018 gingen die Beschäftigten der Firma Wanzl erstmals auf die Straße und demonstrierten für einen Tarifvertrag. Weitere Protestkundgebungen in Leipheim und Kirchheim folgten. (Erfahren Sie hier mehr über die „Aktive Mittagspause“ bei der Firma Wanzl in Kirchheim )

Denn der Weltmarktführer bei der Produktion von Einkaufswagen gehört nicht dem Arbeitgeberverband an und muss sich daher auch nicht den ausgehandelten Tarifverträgen verpflichtet fühlen. Die Gewerkschaft IG Metall versucht, einen auf das Unternehmen Wanzl zugeschnittenen Tarifvertrag auszuhandeln.

Hier lesen Sie mehr über die jüngsten Demonstrationen: 250 Wanzl-Mitarbeiter streiken in Kirchheim

Die Geschäftsführung der Firma Wanzl betont in einer Presseerklärung: „Wir sehen in der Bildung eines paritätischen Aufsichtsrates einen weiteren Schritt im Sinne einer offenen und ehrlichen Kommunikationskultur, der nun eben auch noch in einem offiziellen Gremium gepflegt wird.“ Ziel sei es, gemeinsam mit Vertretern der Arbeitnehmer den „erfolgreichen Kurs der Vergangenheit zu halten, die richtigen und notwendigen Entscheidungen für die Zukunft“ zu treffen und damit Sicherheit für alle Beteiligten zu schaffen.

Themen Folgen