vor 3 Min.

Neue Kurzzeitpflege in der Corona-Krise

Für Pflegebedürftige gibt es nach dem Aufnahmestopp in der Corona-Krise zusätzliche Kurzzeitpflegeplätze, unter anderem in Bad Wörishofen.

Entlastung in Bad Wörishofen und im Raum Bad Grönenbach.

Bad Wörishofen Eine neue Kurzzeitpflege soll den Aufnahmestopp für Pflegeeinrichtungen in der Corona-Krise auffangen. Der Landkreis Unterallgäu hat dazu 30 zusätzliche Kurzzeitpflegeplätze eingerichtet, allein 20 davon in Bad Wörishofen. Für Notfälle haben zudem einige Seniorenheime im Landkreis Möglichkeiten geschaffen, um weiterhin Bewohner aufnehmen zu können.

In der Reha-Klinik in Bad Wörishofen werden 20 Plätze für Kurzzeitpflegepatienten geschaffen, die aus den umliegenden Krankenhäusern nicht direkt in eine Pflegeeinrichtung oder nach Hause verlegt werden können. Ab 20. April wird der Betrieb aufgenommen. Bei Bedarf stehen weitere zehn Plätze im Raum Bad Grönenbach zur Verfügung. Patienten werden hier unter bestimmten Bedingungen aufgenommen. Zum Beispiel muss ein negativer Corona-Befund vorliegen.

So kommt man an einen Pflegeplatz

Wer einen Pflegeplatz in einer solchen Kurzzeitpflegeeinrichtung sucht, wendet sich an seine Pflegekasse oder an die Fachstelle für Seniorenangelegenheiten unter der Telefonnummer 08261/995-493.

Pflegeeinrichtungen, die neue Bewohner 14 Tage vollständig isolieren können, dürfen laut Landratsamt weiterhin Personen aufnehmen.

Voraussetzung ist die Zustimmung des Gesundheitsamts. Auch diese Plätze kann in dringenden Fällen die Fachstelle für Seniorenangelegenheiten am Landratsamt Unterallgäu weitervermitteln. (mz)

Themen folgen