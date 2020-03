Neue Mehrheiten im Türkheimer Gemeinderat

Plus Die neu gegründete Wählervereinigung bekommt auf Anhieb vier Mandate und wirbelt die Sitzverteilung im Marktrat gehörig durcheinander.

Die neue Wählervereinigung (WV) um die beiden amtierenden Gemeinderäte Michaela Vaitl-Scherer (bisher Freie Wähler) und Jürgen Roiser (bisher CSU) und mit dem Stimmenkönig der letzten Kommunalwahl, Peter Ostler (früher Freie Wähler) hat bei der Wahl am Sonntag einen glänzenden Start hingelegt: Aus dem Stand schaffte es die WV auf vier Mandate im neuen Türkheimer Gemeinderat, der voraussichtlich am Donnerstag, 7. Mai, vereidigt wird.

Die Enttäuschung bei den Türkheimer Genossen ist groß

Die beiden stärksten Fraktionen stellen dann die CSU und die Freien Wähler mit jeweils fünf Sitzen. Die CSU verliert damit zwei Mandate, die Freien Wähler eins. Je drei Sitze am Ratstisch haben dann die Grünen und die SPD Türkheim – für die Grünen, die bislang zwei Mandate stellten, ein Sitz mehr. Die SPD Türkheim verliert gleich zwei Mandate und stellt statt bislang fünf dann nur noch drei Gemeinderäte.

Entsprechend groß war daher auch die Enttäuschung bei den Genossen, wie der amtierende 2. Bürgermeister Walter Fritsch auf Anfrage der MZ durchblicken ließ: „Es war zu erwarten, dass durch die erstmals aufgestellten fünf Listen eine neue Sitzverteilung entstehen wird, wobei mit Verlusten zu rechnen war“, so das Fazit von Fritsch, der selbst mit 1735 eines der besten Ergebnisse für sich verbuchen konnte. Für ihn ist sein persönlicher Erfolg jedoch ein schwacher Trost: „Wir wollten nach dem gesundheitsbedingten Rückzug von Irmgard Schäffler zumindest vier Sitze erreichen. Doch wir konnten ihre, bei Wahlen beständig hohe Quote, mit unserer Liste leider nicht kompensieren“, so eine erste Einschätzung von Fritsch. Doch damit nicht genug: „Mit Agnes Sell verlieren wir eine Fachfrau für die kommenden Bauten wie Kindergärten und Waaghaus, sozialer Wohnungsbau. Das tut mir persönlich sehr leid“, sagt Fritsch.

Manchmal werden Kommunalpolitiker kalt erwischt: Paukenschläge, mal laut, mal leise





Jens Gaiser, Ortsvorsitzender der CSU in Türkheim und mit 1293 Stimmen auf Rang zwei in der Wählergunst hinter CSU-Fraktionschefin Anne Huber (1395) nimmt das Ergebnis pragmatisch: „Wir sind mit dem Ergebnis der Gemeinderatswahl sehr zufrieden“, so Gaiser. Für die CSU Türkheim sei klar gewesen, dass sie sich „mitten in einem Umbruch“ befinde, nachdem lediglich drei amtierende Marktgemeinderäte wieder kandidiert hätten und alle drei erst eine Periode im Gemeinderat sitzen. Zusätzlich habe mit einem Verlust von Mandaten schon alleine durch die zusätzliche Gruppierung gerechnet werden müssen, so Gaiser.

Dennoch habe es die CSU mit einer „jungen Liste“ trotzdem geschafft, fünf Mandate zu erringen. „Wir freuen uns auf die neue Periode“, so Gaiser.

Franz Haugg von den FW Türkheim ist der neue "Stimmenkönig"

Mit 2131 Stimmen hat sichFranz Hauggdiesmal den Titel des „Stimmenkönigs“ gesichert: „Über mein persönliches Wahlergebnis freue ich mich sehr“, so Haugg auf Anfrage der MZ. Auch insgesamt sind die Freien Wähler „sehr zufrieden“, immerhin sei die FW mit dem „Handicap“ in die Kommunalwahl gestartet, dass sich „eine zweite freie Wählergruppe gebildet hatte“, so Haugg mit Blick auf die Wählervereinigung. Haugg: „Rechnen wir beide freien Wählergruppierungen zusammen, sind es neun Sitze. Und das ist sehr gut“.

Michaela Vaitl-Scherer, Spitzenkandidatin der Wählervereinigung, wertete das Abschneiden der WV als „großen Erfolg für einen ersten Antritt“. Die bewusste Entscheidung der WV, auf Wahlwerbung oder Wahlveranstaltungen zu verzichten, habe sich als richtig erweisen. „Es wird uns eine Freude sein, mit den anderen Parteien demokratisch in Türkheim zu wirken“, so Vaitl-Scherer.

Beim Grünen-Ortsverband herrscht Jubelstimmung: „Wir konnten unser Wahlergebnis für den Gemeinderat fast verdoppeln mit 15,50 Prozent“, freut sich Ortsvorsitzender Jakob Rasch: „Türkheim ist nun einer der grünen Spitzenreiter im Unterallgäu“. Ein „Wermutstropfen“ für die Grünen dürfte aber sein, dass der rührige Gemeinderat Rudolf Mendle den Sprung in den Türkheimer Marktrat diesmal nicht geschafft hat.

