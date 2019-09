15:35 Uhr

"Neue Meile: 5. Bad Wörishofener Oldtimertag" - Termin, Programm, Öffnungszeiten

"Neue Meile: 5. Bad Wörishofener Oldtimertag": Am 15. September werden wieder viele historische Autos in der Stadt zu sehen sein.

"Neue Meile": Am 15. September findet in Bad Wörishofen der fünfte Oldtimertag statt. Gleichzeitig ist verkaufsoffener Sonntag in der Stadt. Alle Infos im Überblick.

Am 15. September ist in Bad Wörishofen für jeden Geschmack etwas geboten. Der 5. Bad Wörishofener Oldtimertag geht an diesem Wochenende an den Start. Außerdem ist verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt.

Termine, Öffnungszeiten, Programm - hier bekommen sie alle Infos zur Veranstaltung "Neue Meile: 5. Bad Wörishofener Oldtimertag" und dem verkaufsoffenen Sonntag.

"Neue Meile: 5. Bad Wörishofener Oldtimertag": Die Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr

Bereits zum 5. Mal findet am 15. September der Oldtimertag in Bad Wörishofen statt. Besucher bekommen auch dieses Jahr wieder spektakuläre alte Autos zu sehen. Die Veranstalter rechnen mit einer regen Teilnahme von Anhängern des historischen Motorsports aus Nah und Fern. Die schönsten Oldtimer in drei Kategorien werden prämiert. Die Siegerehrung findet am Nachmittag in der Kurmuschel am Kurhaus statt. Achtung: Die Einfahrt ist für Teilnehmer ausschließlich über die Kathreinerstraße am Wasserrad möglich.



Doch nicht nur historische, sondern auch aktuelle Fahrzeuge werden im Rahmen der 5. Neuen Meile präsentiert. Ansässige Autohäuser führen beispielsweise die neue B-Klasse, den neuen Jaguar I-Pace "elektrisch" sowie einen Alpina B3 Biturbo vor.



Wer sich weniger für Autos interessiert, kann in der Bad Wörishofener Innenstadt zum Einkaufsbummel aufbrechen. Am verkaufsoffenen Sonntag haben die Geschäfte von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Entlang der Kneippstraße, Hauptstraße, Kathreiner Straße und der Bürgermeister-Stöckle-Straße finden Kundinnen und Kunden eine Vielzahl an Geschäften. Zahlreiche Foodtrucks sorgen außerdem für kulinarische Abwechslung.

Oldtimertag und verkaufsoffener Sonntag in Bad Wörishofen: Das Programm

Neben Autos und Shopping stehen am 15. September noch weitere Highlights auf dem Programm. Hier die Übersicht:

Tanzgruppen:

Auftritt der Menkinger Garde auf dem Denkmalplatz

13 und 15 Uhr: Auftritt der Tanzgruppe des Stamm-Kneipp-Vereins bei der Kurmuschel

Bands:

Auftritt von "B12" aus Buchloe in der Fußgängerzone

Auftritt von "Sax and the City" aus Schwabmünchen in der Fußgängerzone

20 Uhr: Konzert von "The MOJO SIX16" in der Kurmuschel

Sonstige Attraktionen:

Hüpfburg der Feuerwehr Bad Wörishofen

Präsentation des Roten Kreuzes in der Fußgängerzone

Entenrennen des Rotary Club Bad Wörishofen im Wörthbach für einen guten Zweck

Der Eintritt zu den Veranstaltungen am Sonntag, 15. September, in Bad Wörishofen ist frei. (AZ)

Themen Folgen