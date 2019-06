vor 21 Min.

Neue Mensa für zwei Mindelheimer Schulen

Grundschüler sollen künftig in der Mindelheimer Mittelschule essen können. Wie viel der Umbau kostet und was mit der bisherigen Mensa geschieht.

Von Johann Stoll

Die Mittelschule Mindelheim bekommt eine neue Mensa, die zugleich auch von den benachbarten Grundschülern genutzt werden kann. Der Schulverband hat dafür grünes Licht gegeben. Insgesamt werden rund 900 000 Euro investiert.

Die Mittelschule hat seit vielen Jahren bereits eine Mensa. Der Bedarf ist in den vergangenen Jahren aber immer größer geworden, weil zunehmend Kinder auch am Nachmittag an der Schule sind. Die Mensa soll verlagert und dadurch vergrößert werden. Derzeit werden für die Küche, die Spülküche und die Essensausgabe drei Räume genutzt. Künftig sollen vier Zimmer ebenfalls im Erdgeschoss für die neue Mensa genutzt werden. Die alte Mensa wird in Klassenzimmer zurückgebaut. Mit der Planung hat der Stadtrat nun das Mindelheimer Architekturbüro Gebauer beauftragt. Gebauer kennt die Mittelschule bereits sehr gut. Er war beauftragter Architekt nach dem Wasserschaden im Keller des Gebäudes. (Mehr dazu lesen Sie hier: Teurer Wasserschaden in der Mittelschule Mittelschule: Schimmel hinter Gipsplatten Wasserschaden an der Mittelschule wird zum Glücksfall )

Bürgermeister Stephan Winter sagte im Stadtrat, der Architekt habe seine Arbeiten zur vollen Zufriedenheit der Stadt erledigt. Die neue Mensa wird von Mittel- und Grundschülern genutzt werden. Die Grundschüler erhalten aber einen eigenen separaten Eingang. Auch eine Fluchttreppe wird im Zuge der Umbauarbeiten angebracht. Als Fachplaner für technische Ausrüstung berief der Stadtrat das Ingenieurbüro Lutzenberger aus Mindelheim. Auch dieses Büro war nach dem Wasserschaden bereits eingeschaltet worden. (jsto)

