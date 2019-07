Neue Moschee: außen Schwaben, innen Orient

Plus Die Mindelheimer Moschee ist nach einem Jahr Bauzeit fast fertig und öffnet nun ihre Türen. Die Frauen der Gemeinde haben dabei eine wichtige Rolle gespielt.

Wenn ein Haus neu gebaut wird, ist beim Einzug selten alles perfekt. Überall sind noch kleine Baustellen, die in nächster Zeit erledigt werden wollen. Was für Wohnhäuser gilt, ist bei einer Moschee nicht anders – wie jetzt in Mindelheim zu sehen war.

„Wir sind drinnen zu 70 bis 80 Prozent fertig“, sagte Alettin Özdemir, der Vorsitzende von Ditib Mindelheim, bei seiner Führung mit den drei Mindelheimer Bürgermeistern durch das Gebäude, das innerhalb eines Jahres gebaut wurde. Seit zwei Monaten nutzt die islamische Gemeinde das Gotteshaus im Mindelheimer Industriegebiet nun schon. Mitte Juli will sie es in zwei Tagen der offenen Tür vorstellen – und das Haus soll auch grundsätzlich allen offen stehen, wie die Vertreter der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (kurz: Ditib) betonten.

Özdemir ist froh, dass bei dem Bau bislang alles so gut geklappt hat – gerade auch finanziell. Viele Firmen mit muslimischen Inhabern hätten oftmals nur Materialkosten berechnet und auch Firmen mit deutschen Besitzern hätten ihnen sehr gute Angebote gemacht. Dadurch und durch Spenden erst sei dieser Bau überhaupt möglich geworden. „Allein schafft man’s nicht“, sagte Özdemir und verwies auf den Jugendraum, der innerhalb von zwei Wochen mit gebrauchtem Tischtennis-, Billardtisch und Kicker „möbliert“ war. Die 165 Gemeindemitglieder in Mindelheim hätten „Großes erreicht“, so Özdemir und betonte vor allem die Rolle der Frauen beim Spendensammeln: „Ohne die Frauen hätten wir es nicht geschafft.“

Tafeln in der Mindelheimer Moschee sollen die Besucher informieren

Bis auf die schmalen, hohen Fenster des Gebetsraums deutet von außen nichts auf eine Moschee hin. Rund 300 Quadratmeter hat jedes Stockwerk des Gebäudes. Im Keller befindet sich ein Veranstaltungsraum mit Küche und Lagerraum, der auf fast 250 Quadratmetern Platz für 250 bis 300 Leute bietet. Diesen Raum will die Gemeinde auch vermieten.

Für die bislang noch nackten Wände im Erdgeschoss gestaltet Jugendleiter Kerim Kiren gerade gemeinsam mit den jungen Leuten Tafeln, die in wenigen deutschen Sätzen Fragen beantworten wie: Was ist der Islam? Wer ist Mohammed? Was ist der Dschihad? Wie ist die Rolle der Frau im Islam? Denn: „Viele sind neugierig, aber haben Scheu“, sagt Kiren. Die Tafeln sollen Besuchern erste Informationen liefern.

Neben dem Jugendraum befindet sich im Erdgeschoss auch ein Lehrraum für Kinder und Jugendliche, die dort mit dem Imam am Wochenende den Islam erörtern. Aber auch Nachhilfe in anderen Fächern soll dort angeboten werden. Ein Gemeinderaum und ein Büro sind ebenfalls auf dieser Etage untergebracht.

Fast alles im Gebetsraum der Mindelheimer Moschee ist handgefertigt

Das Herzstück der Moschee befindet sich darüber: der Gebetsraum mit der Empore für die Frauen im darüberliegenden Stockwerk. 5,60 Meter hoch ist der Raum, mit Kuppel misst er acht Meter. Die Decke und die Wände zieren Schnörkel und Schriften. In der Mitte hängt ein riesiger Kronleuchter – auch er ist in Arabisch beschrieben: „Allah“ heißt es darauf und „Es gibt nur einen Gott.“ Die Marmorsäulen, aus denen die Kanzel („Minbar“ genannt) für den Vorbeter besteht, kommen aus der Türkei. In der Kuppel sind mit goldener Schrift auf schwarzem Grund die 99 Namen Gottes vermerkt. Allein für diese Handarbeit kamen zwei Meister aus der Türkei, berichten die Mindelheimer Ditib-Mitglieder. Fast alles hier im Raum ist handgemacht. An den Wänden stehen die Namen der Gelehrten, die den Islam weiter verbreitet haben. Und dann ist da neben dem Gebetsraum ein kleines Kämmerchen für die Technik und für alle anderen wichtigen Dinge rund um das Gebet. „Bei uns heißt das Sakristei“, sagt Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter und schmunzelt. Die Moschee beinhaltet weitere Räume, die teils noch ungenutzt sind, Waschräume für Männer und Frauen, ein Gästezimmer, zum Beispiel für den Koch, der während des Ramadans das abendliche Essen des Fastenbrechens zubereitet, oder die Wohnung für den neuen Imam, der vor Kurzem aus der Türkei nach Mindelheim gekommen ist: Murat Yildiz.

Im Dachgeschoss des Hauses ist die Kuppel von oben zu sehen. Aus baurechtlichen Gründen versteckt sie sich von außen unter einem ganz normalen Satteldach. Der ganze Bau ist eine Mischung aus schwäbischer Baukultur und der klassischen islamischen Architektur von Moscheen. Auch über die Innenausstattung gab es öfter mal Debatten: Die Älteren in der Gemeinde wollten es klassisch, die Jüngeren bevorzugten eher ein moderneres Design. Nur eins war von vorneherein klar: Das Gebäude ist genau nach Mekka ausgerichtet. Auch das eine Tatsache, die man von außen auf den ersten Blick nicht sieht.

Tag der offenen Tür Die Moschee in der Industriestraße 19 in Mindelheim öffnet ihre Türen am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Juli, jeweils ab 10 Uhr. Es gibt Führungen um 13 und 18 Uhr, die Möglichkeit zur Teilnahme am Gebet, aber auch „Weltliches“ wie Folklore, Spezialitäten vom Grill sowie Süßspeisen, eine Tombola und eine Hüpfburg für Kinder.

