Neue Pläne für das Areal einer Bayern-Legende in Bad Wörishofen

Plus Der einstige Entdecker von Bayern-Star Gerd Müller sorgte lange für ein beliebtes Ausflugsziel in Bad Wörishofen. Das große Gelände hat nun den Besitzer gewechselt. Jetzt steht fest, was daraus werden soll.

Von Helmut Bader

Es war einmal ein beliebtes Ausflugsziel zwischen der Kurstadt, Dorschhausen und Kirchdorf. Im Wildgehege mit einem schmucken Teich als Zentrum tummelten sich Rehe, Hirsche und Damwild. Alexander Kotter, weithin bekannter Friseur und legendäres Bayern-München-Mitglied, hatte es einst angelegt und sich darum gekümmert. Kotters Bayern-Mitgliedsausweis trug die Nummer eins. Er brachte einst Gerd Müller und Franz Roth zu den „Roten“. Kotter starb 2007. Zwischenzeitlich wurde das Gehege stillgelegt, die Tiere sind nicht mehr da. Jetzt hat das Gelände den Besitzer gewechselt. Es gibt neue Pläne.

Das weitläufige Areal im Westen der Kurstadt gehört zwischenzeitlich der Stadt Bad Wörishofen. Sie hat das Gelände erworben und wird es als „ökologische Ausgleichsfläche“ nutzen, wie bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses bekannt wurde.

Manfred Pistel vom Bauamt stellte das Projekt vor, denn bis das große Gebiet als Ausgleichsfläche gelten kann, sind noch einige Bedingungen zu erfüllen. Das Büro für Landesentwicklung von Heidi Frank-Krieger aus Kaufbeuren hat bereits eine Bestandsaufnahme gemacht und einen Maßnahmenkatalog aufgestellt. Die Gesamtfläche beträgt sechs Hektar.

Was die Umgestaltungsmaßnahmen in Bad Wörishofen kosten werden

Die Umgestaltungsmaßnahmen müssen mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Landschaftspflegeverband abgestimmt werden. Dafür muss die Stadt Geld in den Haushalten der nächsten Jahre bereitstellen. Dass es nicht einfach für eine Kommune ist, solche Ausgleichsflächen zu bekommen, betonte Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU). Das Wildgehege sei deshalb eine „gute Geschichte“. Ökologische Ausgleichsflächen sind notwendig, wenn Bebauungspläne für bisherige Außenbereichsflächen aufgestellt werden und der vorgeschriebene ökologische Ausgleich dort nicht erfolgen kann. Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) meinte ebenfalls, dass der Kauf des Geländes ein Glücksfall für die Stadt sei. Pflügl wollte wissen, ob man das Gebiet zusätzlich zu einem Naherholungsgebiet ausweiten könne. Thomas Vögele (FW) wollte den finanziellen Aspekt für die Umgestaltung beleuchtet wissen, worauf Bernhard Oberstaller vom Bauamt erläuterte, dass mit rund 25.000 Euro zu rechnen sei. Am Ende stimmte der Bauausschuss einstimmig für Umsetzung des Gebietes, um es als Ausgleichsfläche ins städtische Ökokonto aufnehmen zu können.

Alexander Kotter (links) und der ehemalige Fußballspieler Franz "Bulle" Roth (rechts). Kotter, der Entdecker von Roth und Gerd Müller, starb im Jahr 2007. Bild: dpa

Ebenfalls uneingeschränkte Zustimmung fand der Bauantrag zur Umgestaltung eines Doppelhauses in der Gartenstadt. Dort soll der Dachstuhl erneuert, ein Wintergarten angebaut, eine Nutzungsänderung in vier Wohnungen vollzogen werden. Zudem sind zwei neue Garagen geplant. Allerdings sind zur Zustimmung einige Befreiungen und Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes erforderlich. Betroffen sind davon die Dachneigung, die geringe Überschreitung der Baugrenze im Süden oder Ausnahmen bei der Errichtung der Garagen- und Carportgebäude.

Im Ausschuss ging es auch um Bauprojekte in Bad Wörishofen

Auch gegen die Umnutzung eines Ladens in der Eichwaldstraße von Bad Wörishofen hatte das Gremium nichts einzuwenden. Dort soll Wohnraum entstehen. Begründet wurde der Bauantrag damit, dass sich der kleine Laden abseits des Zentrums nicht mehr vermieten lasse und es in der näheren Umgebung Umgebung keine weiteren Läden gebe. Alexandra Wiedemann (FDP) merkte an, dass solche Anträge künftig wohl öfter auf die Stadt zukommen könnten. Paul Gruschka (FW) sagte, dass man der Nutzungsänderung zustimmen könne, was dann einstimmig erfolgte.

Weniger Glück hatte die Bauvoranfrage zur Errichtung eines Carports mit Fotovoltaikanlage in Kirchdorf. Hier wurde das gemeindliche Einvernehmen mehrheitlich gegen vier Stimmen nicht erteilt. Für Diskussionen sorgte vor allem an dem dann nicht mehr gegebenen Abstand zur öffentlichen Verkehrsfläche. Gemäß der Stellplatzverordnung ist dazu grundsätzlich eine Zufahrt mit drei Metern Länge erforderlich.

Rätin Christine Waibl (CSU) hatte sich die Situation angesehen und meinte, dass man dem Antrag zustimmen könne. Doch Bernhard Oberstaller warnte davor, hier einen Präzedenzfall zu schaffen, der viele ähnliche Wünsche nach sich ziehen könnte. Dächer dürften keinesfalls bis an die Straßengrenzen möglich gemacht werden. Das sah auch Stadtbaumeister Roland Klier so. Dem folgte schließlich auch der Ausschuss und lehnte mehrheitlich ab.

