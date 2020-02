11:00 Uhr

Neue Wege bei Unterrichtsausfall

Plus Landkreis erteilt Fitnesstrainerin die Erlaubnis zum Helfen. Es ist nicht die einzige wichtige Entscheidung für FOS, BOS und Wirtschaftsschule.

Lehrermangel, Unterrichtsausfall, damit haben viele Schulen zu kämpfen. Den Beruflichen Schulen in Bad Wörishofen geht es da nicht anders. Doch hier hat man nun Abhilfe mittels einer Quereinsteigerin geschaffen, wie der stellvertretende Schulleiter Jürgen Bäurle unserer Redaktion am Freitag sagte. Konkret geht es um den Sportunterricht. „Wir haben einen Sportlehrer für FOS und BOS und WS in Vollzeit und eine Sportlehrerin für die WS“, schildert Bäurle die Ausgangssituation an der Fachoberschule, der Berufsoberschule und der Wirtschaftsschule Bad Wörishofens.

An der Wirtschaftsschule müssen in den Jahrgangsstufen 6 bis 10 Buben und Mädchen grundsätzlich getrennt unterrichtet werden. Die Sportlehrerin der Schule ist nun in Mutterschutz und „einen Markt für Sportlehrkräfte gibt es derzeit nicht“, schildert Bäurle. Nun allerdings habe man die Erlaubnis von der Regierung, dass „unser Sportlehrer bis Schuljahresende auch die Mädchen der Wirtschaftsschule koedukativ unterrichten darf“, sagt Bäurle. „Ebenfalls haben wir die Zusage vom Landratsamt, dass ihm ab der nächsten Schulwoche eine Fitnesstrainerin mit B-Lizenz assistieren darf.“ Man sei also „wieder bestens versorgt“, freut sich Bäurle über den neuen Weg. (m.he)

