00:32 Uhr

Neue Wege für Durchstarter

Harald König, Johannes Högel und Maximilian Spies (von links) wollen mit der „Gründerwiese Allgäu“ Unternehmen in verschiedenen Bereichen unterstützen.

Ein Projekt für Unternehmer, die neue Wege gehen wollen

Wer unternehmerisch neue Wege gehen möchte, tut gut daran sich auf die grüne Wiese zu begeben, um seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Eine grüne Wiese ist ein Sinnbild für freie Gedanken und guten Boden für Wachstum.

Bei der Umsetzung des Projekts kann der Unternehmer unabhängig von vorhandenen Gegebenheiten agieren. Professionelle Unterstützung und eine ordentliche Portion Erfahrung sind sehr hilfreich, damit die Vision am Ende nicht zum Albtraum wird. Deshalb gründeten die Unterallgäuer Unternehmer Harald König von der Internetagentur Organix und Johannes Högel vom MZ Medienhaus sowie der Unternehmensberater Maximilian Spies von zipcon consulting bayern die „Gründerwiese Allgäu“.

Das Netzwerk unterstützt Personen und Unternehmen, die neue Wege gehen möchten, in den Bereichen Strategie, (Online-) Marketing, Vertrieb, Personal Management und Print Publishing. „Wir nutzen dafür die persönlichen, teils überregionalen Kontakte und das Know-how jedes unserer Netzwerk-Partner“, erklärt Johannes Högel.

Das Projekt richtet sich an alle, die sich selbstständig machen wollen, an bereits bestehende Start-ups und an Unternehmen, die sich mit neuen Projekten, Produkten und Dienstleitungen weiterentwickeln wollen. (mz)