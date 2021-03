vor 20 Min.

Neue Wohnanlagen entstehen in Bad Wörishofen

Plus Weitere Bauprojekte sind in Bad Wörishofen auf dem Weg. Auch eine Unterkunft für Asylbewerber soll Wohnungen weichen.

Von Markus Heinrich

Weitere Wohnbauprojekte in Bad Wörishofen sind auf dem Weg. Dazu gehören Wohnanlagen, aber auch Doppelhäuser.

In Schlingen soll Größeres entstehen. Wo einst ein großer Bauernhof stand, sollen nun ein Mehrfamilienhaus, ein Doppelhaus und ein Einfamilienhaus gebaut werden. Weil das Grundstück direkt an der Ortsdurchfahrt steht, mussten die Investoren aber zunächst Hausaufgaben erledigen. Direkt an der Allgäuer Straße dürfen keine Parkplätze entstehen, zudem sollten die Fassaden „ländlicher“ gestaltet werden. Ein Gebäude und eine Garage erhalten nun eine Holzverschalung, berichtete Manfred Pistel vom Bauamt. Die Garagen-Flachdächer dürfen bleiben, allerdings mit Begrünung.

An der Hahnenfeldstraße von Bad Wörishofen entsteht eine Wohnanlage direkt am Waldrand

Einstimmig genehmigte der Bauausschuss zudem eine Wohnanlage mit 13 Wohnungen und Tiefgarage am nördlichen Ende der Hahnenfeldstraße in Bad Wörishofen. Zwei Mehrfamilienhäuser samt Penthouse entstehen dort direkt am Waldrand. Auch ein ehemaliges Kurhotel am Dorschhauser Weg soll Wohnungen weichen. Das Gebäude diente zuletzt als Wohnhaus für minderjährige Asylbewerber. Bei dem Projekt geht es um einen Vorbescheid, noch nicht um die Baugenehmigung. Zehn Wohnungen sollen dort entstehen.

Asylbewerberunterkunft soll für Neubau in Bad Wörishofen abgerissen werden

Das neue Gebäude soll weiter vom Dorschhauser Weg entfernt stehen, was Bernhard Oberstaller vom Bauamt als gut erachtet. Dafür könne man auch eine leichte Überschreitung der Baugrenzen und für den Treppenhausturm eine Ausnahme von der Abstandsregelung erlauben. Einstimmig folgte der Ausschuss Oberstallers Vorschlag. In Kirchdorf dürfen am Theresienberg ein Reihenhaus und ein Doppelhaus entstehen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen