vor 4 Min.

Neuer Bildband: Das Allgäu aus einer neuen Perspektive

Im Bildband „Allgäu in Miniatur“ zeigen Modellbaufiguren die Region aus ungewohntem Blickwinkel. Daneben hat das Buch auch digital einiges zu bieten.

Von Sandra Baumberger

Auf dem Fahrradsattel sind drei Radfahrer unterwegs, ein Käselaib wird zur Bühne für Bauern bei der Feldarbeit und auf der Brotzeitplatte wird der Tanz in den Mai gefeiert: Mit Fotos wie diesen bietet der neue Bildband „ Allgäu in Miniatur. Kleine Leute erzählen große Geschichten“ einen ganz neuen Blick auf regionale Besonderheiten und ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Ober-, Unter-, Ost- und Westallgäu.

Das Allgäu in Groß und Klein wird in 16 Kapiteln vorgestellt

In 16 Kapiteln werden die jeweiligen Regionen vorgestellt – mit zahlreichen Fotos, die nicht nur die „kleinen Leute“ zeigen, sondern auch die realen Kulissen. Dazu gibt es kurze Begleittexte auf Deutsch und Englisch. Im Kapitel über das Oberallgäu erfährt man beispielsweise Wissenswertes rund um den Grünten und natürlich die Käseherstellung und im Unterallgäu steht – als der rinderreichsten der vier Regionen – unter anderem das Allgäuer Braunvieh im Fokus. Das Ostallgäu wartet mit Schloss Neuschwanstein und dem mystischen Alatsee auf und das Westallgäu mit dem Bodensee. Es geht um Naturwunder, geschichtliche Stätten, die Allgäuer Lebensart und auch die Wirtschaft hier.

Das Buch ist angereichert mit Augmented-Reality-Elementen

Daneben hat der Bildband, der im Hans Högel Verlag erscheint, auch digital einiges zu bieten: Auf etlichen Seiten sind – mit einem entsprechenden Hinweis markiert – Augmented-Reality-Elemente hinterlegt: Mithilfe einer kostenlosen App können sie mit dem Smartphone gescannt werden und bieten den Lesern weiterführende Informationen, Fotos, Filme und viele weitere überraschende Inhalte.

Das Buch, für das die Brüder Dominik und Christian Baumann verantwortlich zeichnen, richtet sich damit sowohl an internationale Gäste als auch an Einheimische, die ihre Heimat dank der „kleinen Leute“ aus einem ungewohnten Blickwinkel neu kennenlernen können. Letztere hat der Fotograf Yves Hebinger kunstvoll in Szene gesetzt: Er zeigt die Miniaturen in Nahaufnahme und zusätzlich aus größerer Entfernung vor der realen Kulisse.

Der Bildband "Allgäu in Miniatur" ist im Verlag Hans Högel KG erschienen und in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung, online unter im MZ-Shop sowie im Buchhandel erhältlich.

Weitere Produkte aus der Region finden Sie hier:

Themen folgen