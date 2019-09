vor 53 Min.

Neuer Geschäftsführer bei Mindelheimer Firma Kleiner

Werner Steffan ist neu in der Kleiner-Geschäftsführung.

In der Chefetage der Mindelheimer Firma Kleiner gibt es einen Wechsel. Werner Steffan kommt für Bernd-Michael Brunck nach. Das sind die Gründe.

An der Spitze der Mindelheimer Firma Kleiner gibt es einen Wechsel: Werner Steffan hat die Verantwortung für die Bereiche Haustechnik und Schreiner-Zimmerer-Ausbaugewerke sowie deren strategische Marktausrichtung übernommen. Geschäftsführer Bernd-Michael Brunck, der Anfang 2018 zu Kleiner gekommen war, hat das Unternehmen verlassen.

Beirat und Gesellschafter von Kleiner und Bernd-Michael Brunk waren sich nicht einig

Wie Kleiner auf Nachfrage mitteilt, habe die Firma in den vergangenen Monaten ein Zielbild mit einer schrittweisen Veränderung der strategischen Marktausrichtung entwickelt. Dies gelte es nun auszugestalten und umzusetzen. Über die Art und Weise, wie diese Umsetzung in Prozessen und Strukturen erfolgen soll, waren die Auffassungen von Beirat beziehungsweise Gesellschaftern und Bernd-Michael Brunck aber nicht in Einklang zu bringen, teilt die Firma Kleiner weiter mit.

„Deshalb sind Kleiner und Bernd-Michael Brunck in gegenseitigem Einvernehmen übereingekommen, den eingeschlagenen Weg nicht gemeinsam fortzusetzen.“ Kleiner dankt Brunck ausdrücklich „für seine Initiative und den Anstoß zur strategischen Neuausrichtung ebenso wie für seine hochprofessionelle Weiterentwicklung des kaufmännischen Bereichs“.

Der Neue bei Kleiner ist in der Branche kein Unbekannter

Für die nun anstehende richtungsweisende Aufgabe bringe Werner Steffan – in der Branche kein Unbekannter – die besten Voraussetzungen mit, teilt Kleiner mit: Er verfüge über vielfältige Erfahrung auf allen Ebenen der Haustechnik-Branche, ob Handwerker, Hersteller, Verbundgruppe oder Großhandel. Steffan vereine Branchenerfahrung und strategisches „Nach-Vorne-Denken“. (mz)

