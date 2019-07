vor 20 Min.

Neuer Kirchheimer präsentiert altes Handwerk

Holztechniker Hans Bader mit seiner historischen Drechselbank. Beim historischen Marktfest in Kirchheim kann man ihn am kommenden Wochenende bei der Arbeit erleben.

Hans Bader zeigt beim Fest in Kirchheim, wie man früher gedrechselt hat. Warum der Holztechniker ein „Glücksfall“ ist.

Von Melanie Lippl

Es ist immer schwieriger, für das Marktfest geeignete Handwerker zu finden – vor allem, weil die Kirchheimer den Anspruch haben, dass diese aus dem Ort stammen sollten. Umso mehr freut sich Mitorganisator Ernst Striebel, dass es in diesem Jahr einen neuen Handwerker gibt, der sein Können auf dem historischen Fest präsentiert. Und: Er hat sogar noch ein besonderes Gerät mit dabei.

Der gelernte Holztechniker Hans Bader hat sich eine gut 200 Jahre alte Drechselbank aus dem Oberallgäu besorgt. Seit zwei Jahren drechselt er hobbymäßig, nun will er auf dem Marktfest damit an die Öffentlichkeit gehen. Angetrieben wird die historische Drechselbank mit dem Fuß – dazu hat Bader schon zwei Helfer, denn: „Da ist ganz schön Kraft nötig“, sagt er. Und es bedarf einiges an Übung, damit die Drehzahl konstant bleibt. Denn anders als bei einer modernen Drechselmaschine lässt sich die Geschwindigkeit der Umdrehungen nicht einfach voreinstellen, sondern sie hängt von der Beinkraft der Antreiber ab.

Schon jetzt, in der Zeit vor dem Fest, hat Hans Bader einiges zu tun. Denn er will an seinem Stand auch Schalen, Becher, Zirbenholzsäckchen, ergonomische Schuhlöffel und Stiefelzieher nach 150 Jahre alten Vorlagen aus dem Tiroler Land verkaufen. Ein besonderes Highlight sind auch die Flöten, die Bader selbst anfertigt.

Für eine Flöte braucht der Kirchheimer rund zwei Stunden

Ernst Striebel hatte ihn auf diese Idee gebracht: „Hans, du kannst doch drechseln und willst was mit Musik machen“, hatte er zu ihm gesagt – und der Holztechniker ließ sich nicht lange bitten. Er nahm sich eine bestehende Flöte als Vorbild und drechselte sie nach. Seitdem hat er viel geübt: Gute zwei Stunden braucht er nun für ein solches Instrument.

Erst ist da ein Holzklotz, in den er ein elf Millimeter großes Loch hineinbohrt – ganz gerade muss das sein, was nicht so einfach ist. „Dann wird’s rund gemacht rund ums Loch“, erklärt Bader den nächsten Schritt. Die Tonlöcher müssen an der richtigen Stelle sitzen und dann darf die Flöte noch tagelang in Öl baden. Die Kindergruppe des Blasorchesters, die Landsknechte und die Teeniegarde hat Bader schon mit seinen Flöten versorgt, die es trotz ihrer äußerlichen Schlichtheit auf beachtliche Tonumfänge bringen.

Seit neun Jahren lebt der Holztechniker Hans Bader schon in Kirchheim. Ursprünglich stammt er aus einem Streuobstgebiet bei Tübingen – was ihm zugute kommt, wenn er Holz braucht, wie er sagt. Mit seiner Arbeit will er „die Schönheit des Holzes zeigen“.

Ein Gewinn für das Kirchheimer Marktfest vom 12. bis 14. Juli

Dass Bader jetzt vom 12. bis 14. Juli beim Marktfest mitwirkt, nennt Ernst Striebel einen „Gewinn“ und einen „Glücksfall“. Auch Striebel selbst steckt schon mitten in den Vorbereitungen für das Fest. Zinngießen will er dieses Mal anbieten. „Das geht ganz schnell“ und erinnere ihn an seine Kindheit. Heutzutage würden kaum noch Figuren oder Münzen gegossen. Anders am Kirchheimer Marktfest: Hier können Kinder zum Beispiel Münzen mit dem Marktwappen, einem Abbild des Kaisers oder eine Christophorus-Medaille gießen.

