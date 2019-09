vor 21 Min.

Neuer Leiter am Amt für Landwirtschaft und Forsten

Das Amt für Landwirtschaft und Forsten in Mindelheim hat einen neuen Leiter. Rainer Nützel ist kein Unbekannter.

Rainer Nützel wird neuer Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mindelheim. Das hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber entschieden. Der 59-jährige Leitende Forstdirektor tritt die Nachfolge des Leitenden Landwirtschaftsdirektors Dr. Ludwig Merk an, der in den Ruhestand gegangen ist. Nützel bleibt weiterhin Leiter des Bereichs Forsten.

Nützel kommt aus der Oberpfalz und ist seit 2005 beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Der gebürtige Oberpfälzer Nützel studierte Forstwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Später war er zunächst an den Forstämtern Parsberg und Flossenbürg tätig, bevor er im August 1987 seinen Dienst an der Oberforstdirektion Regensburg antrat. Ab 1991 war er knapp vier Jahre am Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in München tätig. Anschließend leitete Nützel sechs Jahre das Forstamt Ottobeuren und danach gut viereinhalb Jahre eine Abteilung an der Forstdirektion Oberbayern-Schwaben. Seit 2005 ist er am Amt in Mindelheim der Leiter des Bereichs Forsten und gleichzeitig der Vertreter des Behördenleiters. (mz)

