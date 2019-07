vor 36 Min.

Neuer Leiter für Grund- und Mittelschule

Plus Wechsel stehen nicht nur in Bad Wörishofen, sondern auch in den Schulleitungen von Mindelheim und Kirchheim bevor.

Von Markus Heinrich

Mit dem Schuljahr endet für Günter Blasini auch die Zeit als Rektor der Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen. Blasini geht in den Ruhestand, wie Schulamtsleiterin Elisabeth Fuß auf Nachfrage sagte. Blasini hatte die Schulleitung im September 2016 von Franz Oberstaller übernommen. Einst war Bad Wörishofen Blasinis erste Stelle als Lehrer. Wer Blasinis Nachfolger wird, ist bereits klar.

Elisabeth Fuß bestätigte gestern Informationen unserer Zeitung, wonach als neuer Rektor in Bad Wörishofen bereits Bernd Petzenhauser feststeht. Petzenhauser leitet derzeit die Grundschule und die Mittelschule in Kirchheim. Dort wird es also auch einen Wechsel an der Schulspitze geben. Neben Blasini verlässt noch ein weiteres Mitglied der Schulleitung Bad Wörishofen Neben Blasini verlässt auch Simone Frischholz die Pfarrer-Kneipp-Schule. Frischholz war bislang Konrektorin in Bad Wörishofen. Sie wird zum neuen Schuljahr die Leitung der Mittelschule in Mindelheim übernehmen. Bernd Petzenhauser wird zum neuen Schuljahr die Leitung der Pfarrer-Kneipp-Schule in Bad Wörishofen übernehmen. Bild: Karl Kleiber In Bad Wörishofen besuchen derzeit laut Fuß 458 Kinder die Grundschule und 123 Kinder und Jugendliche die Mittelschule. Die Grundschule gehört zu den größten Schulen des Schulamtsbezirks.

