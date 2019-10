vor 29 Min.

Neuer Rotary-Chef

Lothar Burghardt ist im Amt

Der Rotary Club Bad Wörishofen hat – mit dreimonatiger Verzögerung – einen neuen Präsidenten: Lothar Burghardt.

In seiner Antrittsrede sprach er davon, dass er nun nach 14 Jahren das 2005 gegebene Versprechen einhalten könne. Damals sei er als selbständiger Tourismus-Berater im Hochschwarzwald tätig gewesen. Lothar Burghardt ist ehemaliger Kurdirektor von Bad Wörishofen. Ebenfalls übte er dieses Amt auch in Titisee-Neustadt/Hinterzarten aus. Er bedankte sich bei seiner Vorgängerin Viktoria Lofner-Meir dafür, dass sie „spontan deine Amtszeit um ein Vierteljahr verlängert hast, um mir den Wiedereinstieg zu erleichtern“. Er sei mit der Abwicklung der letzten Jobs noch zu sehr beschäftigt gewesen. Doch nun sei seine vordringliche Aufgabe als Präsident, verbliebene Risse im Club zu kitten und auf die Zukunft gerichtet dafür zu sorgen, dass Rotary „unseren Mitgliedern wieder nur Freude bereitet“. Lothar Burghardt nennt sich und Rudolf Heubach „Fossilien in unserem Club“. Sie beide gründeten ihn 1992. Da seine Amtszeit durch die Verzögerung kein ganzes Jahr sei, bot er an „will ich gerne noch eine weitere, ganze Amtsperiode bis Juni 2021 anhängen“.

Besonders wichtig ist Lothar Burghardt das Großprojekt „die große Blumenwiese im Kurpark mit vielen attraktiven Einrichtungen für nützliche Insekten“. Die fachlich fundierte Leistungsbeschreibung würde bei kompetenter Fremdvergabe Kosten von rund 30.000 Euro ausmachen. Viktoria Lofner-Meir freute sich besonders über das großartige Ergebnis des „Entenrennens“, das 15.000 Euro einbrachte. Mit dieser Summe könnten einige Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützt werden. (sid)

Themen folgen