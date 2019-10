00:31 Uhr

Neuer „Spielführer“ für Kirchdorfs Fußballer

Thomas Mößmer hört nach sechs Jahren an der Vereinsspitze auf. Es ist nicht die einzige Veränderung

Die Kirchdorfer Fußballer haben einen neuen „Kapitän“: Bei der Jahresversammlung wählten die Mitglieder Reinhold Knie zum Vorsitzenden des FSV Kirchdorf, nachdem sich Thomas Mößmer nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Mößmer führte den Verein sechs Jahre lang.

Mit Knie folgt ein Mann, der den Verein schon einmal geleitet hatte, von 2007 bis 2012. Knie bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre geleistete Arbeit. Bernhard Nett trat als Fußball-Abteilungsleiter zurück, sein Amt hat nun Mathias Fleschutz inne, der neu in den Vorstand eintrat. Josef Fleschutz wiederum zog sich nach langjähriger Tätigkeit aus dem Vorstand zurück. Neu dabei sind des Weiteren Michael Hienle als 2. Schriftführer, Oliver Jungnickel und Michael Metz jeweils als Beisitzer.

Dem FSV Kirchdorf gehören derzeit 350 Mitglieder an, davon 45 Kinder und Jugendliche, die in sechs verschiedenen Altersklassen am Spielbetrieb teilnehmen. Außerdem hat der Verein drei Männermannschaften, die seit diesem Sommer zusammen mit dem FC Rammingen in einer Spielgemeinschaft an den Start gehen.

Hinzu kommen noch eine Frauenmannschaft, eine Gymnastikgruppe sowie seit vielen Jahren eine Aerobicgruppe. Anschließend an die Neuwahlen wurden Maximilian Vogler und Martin Wolfegg für ihre 25-jährige und Max Schelkshorn für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Der stellvertretende Vorsitzende Christian Holzmann überreichte die Auszeichnungen. Josef Fischer, Ludwig Högg, Josef Huber, Martin Mößmer und Eduard Würstle erhielten sogar eine Auszeichnung für stolze 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft. (mz)

