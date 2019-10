vor 22 Min.

Neuer Wegweiser für Senioren

Informationen für Ältere und deren Angehörige

Gerade ist die zweite Auflage der Broschüre „Mindelheimer Seniorenwegweiser“ erschienen. Sie gibt einen Überblick über seniorenrelevante Themen und soll Hilfestellung im Alter bieten. Herausgegeben wurde der Wegweiser von der Stadt Mindelheim in Zusammenarbeit mit der Druckerei und dem Verlag Hans Högel KG. Er ist ab sofort kostenlos an der Touristinformation im Rathaus und im Seniorenbüro erhältlich. „Ich hoffe, den Bürgern damit einen nützlichen Begleiter für den Alltag zur Hand geben zu können“, so Bürgermeister Stephan Winter.

Der Wegweiser soll Senioren darin unterstützen, möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben zu können. Außerdem wendet er sich auch an deren Angehörige sowie alle, die in der Seniorenarbeit aktiv sind.

Die einzelnen Kapitel befassen sich mit Aktivität im Alter, bürgerschaftlichem Engagement, Beratungsangeboten und Interessenvertretungen, seniorengerechtem Wohnen sowie der Pflege zu Hause. Des Weiteren finden die Leser Informationen über die Pflege in Einrichtungen, das Thema Demenz, finanzielle Unterstützungsangebote und Möglichkeiten der Begleitung am Lebensende. (mz)

