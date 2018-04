vor 20 Min.

Neues Gerätehaus und neue Leitung

Bei der Feuerwehr Könghausen ändert sich einiges. Die Retter haben in diesem Jahr Grund zur Freude.

Von Karl Kleiber

Bei der Könghauser Wehr und dem Feuerwehrverein haben sich wichtige Änderungen vollzogen: Kommandant Johann Kugelmann und Vorsitzender Markus Meitinger sowie ihre Stellvertreter Stephan und Johann Brecheisen machen Jüngeren Platz. Neuer Chef der Wehr ist nun Stefan Haider, sein Stellvertreter Hans-Jörg Miller. Als Vorsitzende leiten Thomas Strehler und Alexander Schedel ab sofort den Verein.

Meitinger eröffnete sichtlich stolz die erste Jahresversammlung im neuen Bürgerhaus. Wie er berichtete, gebe es 35 Aktive in drei Gruppen. Zehn Ehemalige bilden eine AH-Truppe. Mit 34 Mitgliedern beim Feuerwehrverein und zwei Ehrenmitgliedern zähle die gesamte Wehr 71 Personen.

Jubiläum in Immelstetten und andere Termine hatte die Feuerwehr Könghausen

Der Verein nahm am Jubiläum des Patenvereins Immelstetten und am Volkstrauertag teil. Als Erfolg bezeichnete Meitinger das erste eigene Kesselfleisch-Essen. Ansonsten war man mit der Fertigstellung des Feuerwehr- und Bürgerhauses beschäftigt. Kommandant Johann Kugelmann nahm Alexander Golsner und Laurenz Meitinger per Handschlag sowie in Abwesenheit Daniel Kräften in die Wehr auf. „Ich bin richtig froh, dass der Umzug ins neue Gerätehaus so gut geklappt hat. Jetzt haben wir keine feuchte Kleidung mehr und stets warme Stiefel. Dank dem Erfindergeist von Roland und Thomas Strehler sind Schutzkleidung und Winterjacken sicher und schonend untergebracht.“ Weiter erwähnte Kugelmann, dass es 2017 keinen Brand gab, aber zwei umgestürzte Bäume. Er blickte auf Übungen zurück und bezeichnete die AH-Truppe als wichtige Einrichtung, weil sie tagsüber den Brandschutz sicherstelle. Sein Dank galt Rettern und Gemeinde sowie Wirt Anton Rotter und Gerätewart Thomas Strehler.

Kassenverwalter Joachim Keppeler berichtete von großen finanziellen Aufgaben, die zu einem Minus von 670 Euro geführt hätten. Die Wehr habe für Bau und Inneneinrichtung von 2014 bis 2017 immerhin 8150 Euro beigesteuert. 1000 Euro bekam sie als Spende.

Kreisbrandmeister Lothar Heinzelmann und Bürgermeister Josef Kerler bezeichneten die Wehr als Vorbild für Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn, wie man beim Bau des neuen Feuerwehr- und Bürgerhauses gesehen habe.

