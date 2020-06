06:30 Uhr

Neues Magazin: Die schönsten Seiten des Unterallgäus

In vier arbeitsintensiven Jahren verwandelte Familie Feuchtl ein baufälliges Bauernhaus im südlichen Landkreis in ein regelrechtes Paradies.

Das Magazin „Unterallgäu Journal“ ist wieder kostenlos erhältlich. Es zeigt die schönsten Seiten unseres Landkreises.

Von Andreas Zündt

Lange hat es heuer gedauert, doch nun ist sie endlich da: Am heutigen Donnerstag, 18. Juni, gibt die neue Ausgabe des „Unterallgäu Journals“ wieder außergewöhnliche Einblicke in unsere Region und zeigt die liebenswerten Seiten des Landkreises. Eigentlich war der Erscheinungstermin bereits für Mai geplant – doch die Corona-Krise verzögerte den Zeitplan. Nun lädt die heimatliche Lektüre eben pünktlich zum Sommerbeginn zum Schmökern, Staunen und Schmunzeln auf dem Balkon oder der Terrasse ein.

Das beliebte Freizeitmagazin aus dem Mindelheimer Verlag Hans Högel erscheint bereits zum 21. Mal und präsentiert sich dabei so frisch und jung wie eh und je. Auf 132 Seiten widmet sich das Journal-Team ebenso spannenden wie originellen Themen, die selbst eingefleischte Unterallgäuer überraschen werden. Karikaturist und Bildhauer Horst W. Wendland etwa schafft in Frickenhausen Kunstwerke von Weltformat. Die zumeist aus Metall gefertigten Skulpturen des Vollzeit- und Vollblutkünstlers werden europaweit in Ausstellungen gezeigt, etwa in Luxemburg, Frankreich, Spanien oder in den Niederlanden - einer von vielen Kreativen, die der Landkreis zu bieten hat.

Auch Horst und Antje Feuchtl bewiesen Einfallsreichtum: Im südlichen Landkreis restaurierte das Ehepaar in liebevoller Detailarbeit einen ehemaligen, einsturzgefährdeten Austrag zum wahren Hingucker. Das Ergebnis könnte eindrucksvoller kaum sein.

Die Mindelheimer Hütte wird in diesem Jahr 100 Jahre alt

Das höchste Flugkarussell der Welt entsteht derzeit im Allgäu Skyline Park in Rammingen (Lesen Sie hier mehr: Weltrekordverdächtig hoch hinaus im Skyline Park bei Bad Wörishofen). Grund genug, mit Parkbetreiber Joachim Löwenthal auf Zeitreise zu gehen und sowohl die ereignisreiche Vergangenheit als auch die Pläne für die Zukunft näher zu beleuchten. Hoch hinaus geht’s auch mit der Mindelheimer Sektion des Deutschen Alpenvereins. Deren Mindelheimer Hütte feiert heuer 100-jähriges Bestehen und hat in dieser Zeit viel erlebt.

Im Porträt erfährt der Leser mehr über das Leben der Stargeigerin Anne-Sophie Mutter, die im September im Umfeld des Bad Wörishofer Musikevents „Festival der Nationen“ gastiert. Gastrotipps aus der Region, Beiträge zu architektonischen Sehenswürdigkeiten direkt vor unserer Haustür und vieles mehr runden die Liebeserklärung an unsere Heimat ab.

Hier gibt es das aktuelle Freizeitmagazin "Unterallgäu Journal"

Das Freizeitmagazin „Unterallgäu Journal“ liegt ab heute in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen und Mindelheim, im Landratsamt Unterallgäu, in den Kur- und Tourismusbüros sowie an vielen weiteren Stellen im Landkreis kostenlos aus.

