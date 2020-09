vor 4 Min.

Neues Schuljahr, neue Zeitrechnung am Türkheimer Gymnasium

Plus Am Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim wurde ein schuleigenes Hygienekonzept ausgetüftelt. Aber es gibt auch wirklich gute Nachrichten an der Schule.

Von Alf Geiger

Ja, es gibt auch gute Nachrichten zum Start des neuen Schuljahres: Erstmals in der Geschichte des Joseph-Bernhart-Gymnasiums Türkheim (JBG) kann eine sogenannte Einführungsklasse eingerichtet werden. Schülerinnen und Schüler, die auf der Real- oder Mittelschule den Mittleren Bildungsabschluss erreicht haben, können über die Einführungsklasse die Oberstufenreife erwerben und im Folgejahr die Q11 besuchen. Sie erhalten mit einer teilweise eigenen Stundentafel besondere Förderungen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik, freut sich Schulleiter Josef Reif. Das ist aber nicht die einzige Neuerung.

Mit dem neuen Schuljahr gelten aber auch am JBG die bayernweiten Hygieneregeln für Schüler und Lehrer – und dennoch freut sich Reif auf den Schulbeginn: „Freuen wir uns auf den Unterrichtsbeginn und darüber, dass die Kinder und Jugendlichen wieder in die Schule gehen, wieder Kontakte pflegen und den direkten Austausch mit ihren Lehrkräften haben können.“

Nicht alle Hygiene-Vorgaben werden sich perfekt umsetzen lassen, befürchtet der Rektor des Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasiums

Diese Erleichterung sollte dann auch „manche, gerade zu Beginn des Schuljahres wirksam werdende Einschränkungen ertragen lassen“, schreibt Reif in einem Elternbrief und meint damit, dass der Start ins neue Schuljahr „maßgeblich geprägt und bestimmt sein wird von Hygieneschutzmaßnahmen und damit einhergehenden Auflagen“.

Die Schulleitung habe sich viele Gedanken dazu gemacht, habe getüftelt und einen JBG-eigenen Hygieneplan entworfen, der den ministeriellen Vorgaben gerecht wird.

Nicht immer werden sich alle Vorgaben perfekt umsetzen lassen, ist Reif schon heute skeptisch. Dennoch werde durch Stunden- und Pausenplanung, durch Fünf-Minuten-Pausen innerhalb jeder Unterrichtsstunde und weiteren Maßnahmen versucht, den Erwartungen gerecht zu werden.

Reif: „Vielleicht wird es manchmal ein Spagat zwischen Wünsch- und Machbarem sein, vielleicht werden wir hie und da feststellen, dass wir in einem Bereich zu eng, im anderen Bereich zu weit gedacht haben. Sie können aber versichert sein, dass wir uns nach Kräften bemühen werden den Kindern gute Lern- und Lebensbedingungen zu schaffen“, beton der Schulleiter in seinem Elternbrief.

Möglicherweise werden auf manchen Strecken mehr Schulbusse eingesetzt

Wichtig sei, dass den Schülerinnen und Schülern ein gutes „Wiederankommen“ ermöglicht werde, denn: „Immerhin wird die Schule zum ersten Mal seit einem halben Jahr (!) wieder für alle Mitglieder gleichzeitig geöffnet sein. Es gilt so manches aufzuarbeiten, zu wiederholen oder neu zu vermitteln“, so Reif. Derzeit werde geprüft, wie die Schülerbeförderung im ÖPNV „coronagerecht“ gestartet werden könne.

Möglicherweise werden punktuell zusätzliche Schulbusse auf Strecken mit höherem Fahrgastaufkommen („Verstärker“) eingesetzt. Zudem werde im Bereich der Verkehrsverbund Mittelschwaben GmbH (VVM) ein Hygienekonzept entwickelt. Besonders wichtig sei auch hier das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an der Haltestelle, beim Ein- und Aussteigen und während der Beförderung.

Schon in der ersten vollen Schulwoche sollen mit einem eigenen Förderkonzept diejenigen Schüler unterstützt werden, die in den letzten Monaten besonderen Förderbedarf erkennen ließen. Zudem stünden „verschiedene Bereiche der Digitalstrategie 2020 vor der unmittelbaren Umsetzung“, so Reif optimistisch.

