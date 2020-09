29.09.2020

Neues Vergabesystem für Bauplätze in Tussenhausen geplant

Der Gemeinderat Tussenhausen diskutiert über ein neues Vergabesystem für Grundstücke in den neuen Baugebieten.

Plus Die Nachfrage ist in der bayerisch-schwäbischen Gemeinde höher als das Angebot. Beim Hochwasserschutz im Ortsteil Mattsies gibt es Neuigkeiten.

Von Oliver Wolff

Wieder einmal zeigt es sich, dass es sich lohnen kann, wenn Gemeinderatsmitglieder die Entwürfe eines Planungsbüros für ein kommunales Bauvorhaben nicht stillschweigend absegnen. Für manchen Anlieger wäre die Sanierung des Tiefenbachs in Mattsies zu Lasten der Barrierefreiheit gegangen. Das wollte der Marktgemeinderat im April dieses Jahres nicht hinnehmen. Nun hat das Planungsbüro nachgebessert, die Hochwasserschutzmaßnahme wird allerdings teurer.

Tiefenbach-Sanierung in Mattsies: Stege werden nun doch barrierefrei

Konkret handelt es sich um drei Stege über den Tiefenbach oberhalb der Mattsieser Bushaltestelle. Weil der Kanal, über den der Tiefenbach innerorts geleitet wird, für den Hochwasserschutz erhöht werden muss, passen die alten Stege nicht mehr. Heißt: Neue müssen her, der Höhenunterschied von fast einem halben Meter hätte ausgeglichen werden müssen, was für Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen zum Problem hätte werden können.

Jetzt aber soll nach der aktuellen Planung der Kanal an jenen Stellen von anderthalb Metern Breite auf 1,8 Meter ausgeweitet werden. So kann mehr Wasser durchfließen und die Stege müssen nur noch etwa 25 Zentimeter angehoben werden. „Den Höhenunterschied kann man wunderbar aufschütten“, heißt es bei der Vorstellung.

Hochwasserschutz wird teurer als gedacht

Die anvisierten Baukosten der innerörtlichen Tiefenbachsanierung von 192.000 Euro sind nicht mehr zu halten. Mit Mehrkosten in Höhe von 14.000 Euro ist die Verbreiterung veranschlagt. Bürgermeister Ruf: „Wir haben jetzt höhere Kosten, bekommen dafür keine Treppenstufen.“ 50 Prozent der förderungsfähigen Kosten werden durch das Wasserwirtschaftsamt getragen.

Warum könne man die Bachsohle nicht einfach absenken?, fragt ein Gemeinderatsmitglied. Das sei nicht möglich, wird im Plenum erörtert. Da seitens des Naturschutzes am Kanalgrund eine etwa 50 Zentimeter hohe Kiesschicht für Kleinstlebewesen vorgesehen sei, könne nur in die Höhe, nicht in die Tiefe gebaut werden – jedenfalls möglichst kostengünstig. Bis die Arbeiten beginnen können, wird Zeit vergehen. Nach dem wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren wird das Bauprojekt ausgeschrieben. Im Frühjahr wurde noch mit einem Baubeginn im Januar 2021 gerechnet. Doch der wird sich nach hinten verschieben.

Baugebiet in Zaisertshofen wird größer, neues Vergabeverfahren in Planung

Das Baugebiet Lohfeld im Ortsteil Zaisertshofen wird nun größer als ursprünglich gedacht. Statt zwölf Baufeldern und nur einer Zufahrt am Grafengrundweg sollen bis zu 22 Ein- oder Zweifamilienhäuser entstehen. Es soll nun drei Zufahrten geben, zwei am Grafengrundweg und eine über die Flurstraße.

Ein neues Vergabeverfahren für die Neubaugebiete in den Ortsteilen Tussenhausen, Mattsies und Zaisertshofen erarbeitet gerade der Marktgemeinderat. Es soll in der Sitzung am 13. Oktober verabschiedet werden. Angedacht ist ein Punktesystem, bei welchem die Bewerber mit der höchsten Punktzahl zum Zug kommen. Junge Familien mit Kindern sollen bei der Vergabe bevorzugt werden.

