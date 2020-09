11:45 Uhr

Neues Wohnprojekt in Salgen mit Sozial-Konzept kann bald starten

Plus In Salgen ist in einer leer stehenden Gaststätte eine ambulante Wohngemeinschaft für Senioren am Entstehen. Im Dezember soll es losgehen. Es gibt Info-Abende.

Von Johann Stoll

Das Dach ist neu eingedeckt, die Außenfassade strahlt in neuem Glanz und auch neue Fenster sind eingesetzt. Im Inneren des früheren „Löwen“ in Salgen sind noch Bauarbeiter zugange. Was vor neun Jahren eine vage Idee von Roman Ohneberg war, befindet sich inzwischen auf der Zielgeraden. Heuer im Dezember sollen die ersten der insgesamt elf Mieter in die ambulant betreute Wohngemeinschaft für Seniorinnen und Senioren in Salgen einziehen können.

Zuvor beliebter Treffpunkt neben dem Rathaus

Jahrzehntelang war das Gebäude in der Nachbarschaft des Salgener Rathauses der Treffpunkt der Gemeinde. Im „Löwen“ trafen sich die Leute und erholten sich bei gutem Essen und netten Gesprächen von den Strapazen des Alltags. Das Gebäude des ehemaligen Gasthauses ist über 300 Jahre alt und liegt auf einem 740 Quadratmeter großen Grundtück.

Schon vor Jahren war das Aus für die Gaststätte und den dazugehörenden landwirtschaftlichen Betrieb gekommen. Die früheren Wirtsleute sind inzwischen 85 Jahre alt und konnten die Wirtschaft aus Altersgründen nicht mehr fortführen. Damit stand die Frage im Raum, was aus den Gebäuden werden könnte.

Deshalb entsteht das Sozialprojekt

Roman Ohneberg ist hier groß geworden. Ihm war es wichtig, etwas Soziales auf die Beine zu stellen. Ohneberg hatte die Idee, hier eine ambulant betreute Wohngemeinschaft zu gründen. Menschen, die wegen einer Erkrankung nicht mehr in der Lage sind, in ihrer eigenen Wohnung zu leben und nicht in einer stationären Einrichtung der Altenhilfe leben wollen, sollen hier ein neues Zuhause bekommen.

Elf Frauen und Männer können in der Wohngemeinschaft Platz finden. Noch sind die Plätze nicht vergeben. Dazu finden am Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr Informationsabende im Schützenheim Salgen statt. Wegen der Corona-Pandemie ist zwingend eine vorherige Anmeldung unter Telefon 0171/6942338 notwendig (bitte möglichst nur montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr anrufen). Bis dahin sind auch die Preise für die Zimmer durchkalkuliert. Küche und das nach Südosten ausgerichtete Esszimmer sind der Lebensmittelpunkt der Wohngemeinschaft. Hier treffen sich die Mieter. Ein gemeinsames Wohnzimmer bietet Gelegenheit für gemeinsame Aktivitäten. Erhalten bleibt der früherer Biergarten mit den Kastanien. Den können die Mieter als Garten nutzen.

So soll das neue Wohn-Konzept in Salgen aussehen

Die Einzelzimmer sind zwischen 12 und 15 Quadratmeter groß. Zentrales Element soll das „Gremium der Selbstbestimmung“ werden. Alle Mieter und je ein Angehöriger oder Betreuer sind hier dabei und können ihre Angelegenheiten selbst regeln. Zumindest in der Anfangsphase wird dieses Gremium durch eine Fachkraft unterstützt.

Rund um die Uhr wird es eine Betreuung geben, teilweise abgedeckt auch durch Ehrenamtliche. Ohneberg hofft, dass sich noch der eine oder andere bereit erklärt, mitzuhelfen. Interessierte können sich über die oben angegebene Rufnummer melden.

Das Wohnkonzept setzt auch auf Familienangehörige. Wer sich hier einbringen kann, kann damit die Mietkosten senken.

Ohneberg traf, wo immer er anklopfte, auf offene Ohren. Und doch war es ein jahrelanger Kraftakt, bis das Projekt umgesetzt werden konnte. Gegründet werden musste erst noch ein Verein, und zwar die „Freunde neuer Wege zum Wohnen wie Zuhause“. Dieser Verein mit seinen 17 Mitgliedern ist auch künftiger Vermieter der Zimmer. Alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich, betont Ohneberg, der dem Verein vorsteht.

Von Anfang an konnte Ohneberg auf die Gemeinde Salgen setzen, insbesondere auf die Bürgermeister Johann Egger und dessen Nachfolger Roland Hämmerle. Salgen fördert das Projekt mit 70.000 Euro. Aber auch viele andere Partner zeigten sich aufgeschlossen. Der Landkreis gab 20.000 Euro, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, knapp 30.000 Euro, die Bayerische Landesstiftung 125.000 Euro, die Antenne Bayern Stiftung 35.000 Euro und das Amt für ländliche Entwicklung beteiligte sich mit 280.000 Euro. Insgesamt kostet der Umbau knapp 1,6 Millionen Euro. Damit wird der ursprüngliche Kostenrahmen nur unwesentlich überschritten.

