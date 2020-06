vor 60 Min.

Neustart im Mindelheimer Gasthaus Reichsadler

Plus Im Juli machen das Mindelheimer Lokal Reichsadler und der zugehörige Biergarten wieder auf. Das ist geplant.

Von Johann Stoll

Auf diese Nachricht haben viele Mindelheimer sehnsüchtig gewartet: Die Traditionswirtschaft „Der Reichsadler“ mit seinem malerischen Biergarten macht wieder auf.

Derzeit laufen im Inneren die Umbauarbeiten. Im Juli soll das Lokal mit 150 Plätzen unter dem Namen „Khurrams Reichsadler“ neu eröffnen. Khurram ist der Vorname des neuen Wirts Khurram Shehzad, der das Lokal zu einem Glanzstück der Mindelheimer Gastronomie machen will. 250.000 Euro investiert der Pächter gemeinsam mit dem Eigentümer Max Endraß in das Gebäude. Holzböden wurden abgeschliffen und im Obergeschoß wurde ein neuer Parkettboden verlegt. Auch die zuvor eher bescheiden große Küche wird deutlich vergrößert.

In Khurrams Reichsadler soll es künftig auch eine Cocktailbar geben

Neu eingebaut wurde ein Holzpizzaofen. Dort soll Pizza Napolitana gebacken werden. Aus Süditalien hat Shehzad den erfahrenen Koch Franco verpflichtet. Er will aber auch schwäbische Küche wie Zwiebelrostbraten oder bayerischen Wurstsalat anbieten. Der zweite Koch Antonio kommt aus der Gegend von Amalfi.

Der 40-jährige Khurram Shehzad stammt aus Pakistan, aufgewachsen ist er in Italien. Er hat studiert und ist Elektroingenieur. 2004 machte er in Bologna ein eigenes Lokal auf und setzte dort auf gehobene Gastronomie. Vor fünf Jahren kam er nach Deutschland und übernahm die Geschäftsführung der Kunstmühle in Mindelheim. Das will er auch beibehalten. In Khurrams Reichsadler wird es ein paar Neuerungen geben. So soll es freitags und samstags eine Cocktailbar geben. Mit Michele Crisuolo von der Amalfi-Küste ist bereits der Barmixer gefunden.

Im Biergarten wird es Bedienung geben und nicht mehr wie zuvor Self-Service. Personal hat Khurram, der sich als ersten Arbeiter und nicht als Chef sieht, in Italien angeworben.

Wie es um die Gastronomie im Unterallgäu bestellt ist, lesen Sie hier:

Ist die Gastronomie im Unterallgäu bedroht?

Die Stadt will die Sperrzeit lockern

Was den Wirten die Luft abschneidet

Themen folgen