Nicola Förgs neuer Alpen-Krimi dreht sich um "Böse Häuser"

Plus Bestsellerautorin Nicola Förg beschäftigt sich in ihrem neuen Alpen-Krimi mit dem Bauen und Wohnen und schwindelerregenden Immobilienpreisen im Allgäu.

Es ist ein schönes Fleckchen Erde mit der Adresse „Prem, Karlsebene 2“. Seit zehn Jahren lebt dort die Journalistin und Bestsellerautorin Nicola Förg auf einem abgelegenen Bauernhof mit ihrem Mann Lutz Rudat – und aktuell mit fünf Pferden, zehn Katzen, zwei Hunden und zwei Ziegenböcken namens „Lolek und Bolek“. Wenn nicht gerade Spaziergänger oder Radler am Haus vorbeikommen, die die Hunde alarmieren, ist es angenehm still. Nur einen Steinwurf entfernt liegen das Ostallgäu und Lechbruck. Mit dem Rad erkundet sie gern die nähere Umgebung. Dabei hat sie zahlreiche, offensichtlich seit langem leer stehende Häuser entdeckt. „Da blutet mir immer das Herz“, sagt die 58-Jährige beim Plausch auf ihrer Sonnenterrasse und lacht. „Böse Häuser“ hat sie ihren neuen Alpen-Krimi genannt, der fulminant auf Platz zwei der Spiegel-Bestsellerliste (Kategorie Paperback) eingestiegen ist.

Nicola Förg freut sich. „Nach 20 Jahren ist das meine beste Platzierung.“ Gut 1,5 Millionen Exemplare ihrer Bücher, darunter 21 Kriminalromane, hat sie bislang verkauft. „Böse Häuser“ ist nun der zwölfte Fall der Garmischer Ermittlerin Irmi Mangold. Doch dieses Mal ist vieles anders. Die 61-jährige Hauptkommissarin, eine eingefleischte Werdenfelserin, erlebt bei einer Hausbesichtigung am Auerberg hautnah mit, wie ein weiterer Interessent erschossen wird. Wohl mit einer Drohne, mutmaßt ihr Lebensgefährte und Kollege Fridtjof Hase. Und so steckt Irmi Mangold plötzlich in einem mysteriösen Fall, in dem sie eigentlich nur Zeugin ist. Doch der zuständige Weilheimer Kollege Gerhard Weinzirl bittet sie, ihn zu unterstützen. Allgäuer Krimifans werden sich erinnern: 2002 hatte Förg in „Schussfahrt“, der als erster Allgäu-Krimi gilt, den damals 33-jährigen Kemptener Kommissar erstmals ermitteln lassen. Nach drei Fällen im Allgäu hat sie den brummig-büffeligen Ermittler, der immer mit einem alten VW-Bus unterwegs ist, ins oberbayerische Weilheim versetzt.

Darum geht es im neuen Alpen-Krimi "Böse Häuser"

In „Böse Häuser“ darf der nun 52-jährige Hauptkommissar mit seiner knapp zehn Jahre älteren Kollegin einen Abstecher an den Ort seiner Jugend, den Niedersonthofener See, machen. Die idyllische Gegend dort ist übrigens für Nicola Förg, die in Kempten und Oberstaufen aufwuchs, so etwas wie eine „Seelenlandschaft“. Weinzirl und Mangold müssen sich freilich erst einmal aneinander gewöhnen. Und beide tapsen sogar in eine Falle, die sie in große Gefahr bringt.

Es menschelt in diesem neuen Alpen-Krimi. Als Autorin sieht sich Nicola Förg gerne in der Rolle einer Marionettenspielerin. „Es macht mir Spaß, die Fäden in der Hand zu haben, und meine Figuren weiterzuentwickeln.“ Im Mittelpunkt steht natürlich Hauptkommissarin Irmi Mangold, die mit 61 Jahren ein neues Lebenskapitel aufschlägt: Nachdem ihr Bruder geheiratet hat, hat sie den elterlichen Hof verlassen und hängt emotional irgendwie in den Seilen, obwohl sich ihr Freund, „der Hase“, als sehr sensibler Halt erweist. Die Suche nach einem gemeinsamen Haus, in dem sie beide noch ein paar schöne Jahre miteinander verbringen können, ist der Ausgangspunkt dieses turbulenten und spannenden Krimis, in dem Nicola Förg wieder viele (falsche) Fährten legt und ein aktuelles, facettenreiches Thema beleuchtet.

Es geht um den Wohnungsmarkt auf dem Land und in der Stadt (es gibt auch einen Abstecher ins Berlin der Nachwendezeit). Es geht aber auch um Zersiedelung und Flächenverbrauch, um die Verschandelung der Landschaft durch eintönige Neubauten an den Dorfrändern, um triste Ferienhaussiedlungen und Rentenwohnsitze – und letztlich um den Ausverkauf der Heimat.

Einheimische können sich Immobilien im Allgäu fast nicht mehr leisten

Einheimische könnten die teilweise schwindelerregenden Immobilienpreise im Allgäu wie in Oberbayern gar nicht mehr bezahlen, ärgert sich Förg. Wenn sie dann doch mal ein altes, leerstehendes Haus finden, müssen sie oft feststellen, dass es einer Erbengemeinschaft gehört. Und die ist sich womöglich nicht einig, hat kein Interesse oder spekuliert auf einen hohen Verkaufswert, sagt Förg. „Warum sind wir nicht bereit, gute alte Häuser zu bewahren und bauen dafür lieber gesichtslose Niedrigenergiehäuser?“, fragt sie. In Vorarlberg beispielsweise gebe es ein ganz anderes baukulturelles Bewusstsein. Dort begegne man vielen alten, umgebauten Häusern mit Charakter.

Natürlich gebe es per se keine „bösen Häuser“, eher „böse Menschen“. Aber es gebe Häuser, in denen sie sich gleich beim Betreten unwohl fühle. „Da liegen keine Zeitungen, keine Kissen, keine Tierhaare herum. In so einem dekadenten Lodge-Ambiente fühle ich mich manchmal ganz schlecht.“ Auf der anderen Seite gebe es Häuser, die auf guten Plätzen stehen, Orte, wo man Kraft und Energie spüre. „Und dazu muss man keine Esoterikerin sein“, sagt Förg und lacht.

Nicola Förg wünscht sich mehr Kontakt zu ihren Lesern

Das Thema ihres Krimis interessiert offenbar die Leser. Auf Anhieb kam „Böse Häuser“ auf Platz zwei der Spiegel-Bestsellerliste. Trotz dieses Erfolgs ist Nicola Förg nicht rundum glücklich. Die Corona-Pandemie, die im Krimi nur gestreift wird, hat auch ihr als Autorin zugesetzt. Sie vermisst die persönlichen Kontakte zu ihren Fans. Auch dass sie ihr Buch nicht wie sonst auf Lesungen, Krimi-Festivals und Buchmessen vorstellen kann, schmerzt die 58-Jährige. „Eigentlich fühlt es sich grad so an, als ob das Buch gar nicht erschienen wäre.“

