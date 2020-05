Noch eine neue Attraktion im Skyline Park

Plus Zur Saisoneröffnung am Pfingstsamstag lockt der Allgäu Skyline Park mit einer Attraktion, die vielen Oktoberfestbesuchern bekannt vorkommen dürfte.

Seit Wochen sehnen die Fans des Allgäu Skyline Parks die Eröffnung am Pfingstsamstag, 30. Mai, förmlich herbei und auch Parkchef Joachim Löwenthal freut sich riesig, dass es nach der coronabedingten Zwangspause bald wieder losgehen kann. Apropos riesig: Schon zum Saisonstart verspricht Löwenthal eine neue Attraktion, bevor dann im Augst das mit 145 Metern höchste Kettenkarussell der Welt eröffnet wird.

Die neue Attraktion im Skyline Park kitzelt sonst die Nerven der Wiesn-Besucher

Schon am Mittwoch werden die Bauarbeiten für den nächsten Clou beginnen, damit der „Freefall-Tower“ pünktlich zum Saisonstart aufgebaut ist. Seit Wochen verhandelte Löwenthal mit dem Schausteller, der mit diesem spektakulären Fahrgeschäft seit Jahren auf dem Münchner Oktoberfest die Mutigen anlockt – jetzt verriet er unserer Zeitung exklusiv, dass die Verhandlungen nun erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

Für den Parkchef ist dies auch eine „Hilfsaktion unter Schaustellern“, immerhin könnte sein Kollege sonst in diesem Jahr keine Umsätze machen. Kleiner Wermutstropfen für die Skyline Park-Besucher: Der „Freefall-Tower“ ist nicht im Parkpreis eingeschlossen, sondern kostet drei Euro Eintritt. Doch dafür verspricht Löwenthal den Gästen ein besonderes Erlebnis, wenn der Freefall aus 85 Metern in die Tiefe rauscht.

Der Skyline Park hat die Corona-Krise gut verkraftet

Löwenthal ist froh, endlich wieder loslegen zu können. Durch die Corona-Krise gingen dem Skyline Park enorme Einnahmen verloren:„Wir waren praktisch fertig mit allen Vorbereitungen zur Eröffnung, dann kam Corona“, so Löwenthal. Gerade dieser schöne Frühling hätte doch so gut sein können für seinen Park, alleine am Pre-Opening zum Saisonstart waren 75.000 Gäste erwartet worden.

Trotz der fehlenden Einnahmen steht das Unternehmen aber auf finanziell soliden Beinen und hätte auch eine längere Schließung noch verkraftet, widerspricht Löwenthal allen anderslautenden Gerüchten energisch. Nun hofft er, dass mit der Saisoneröffnung am Pfingstsamstag, 30. Mai, eine erfolgreiche und besucherstarke Saison beginnt, um die Verluste aus der Corona-Krise ausgleichen zu können.

Das höchste Kettenkarussell der Welt wird im Skyline Park gebaut

Ab August wirbelt der neue Allgäu-Flieger dann ganz Mutige durch die Luft. Allgäu-Flieger heißt das dann, wenn sich 24 Personen in die Sitze wagen und in 145 Metern durch die Lüfte schleudern lassen. Fast wie auf einem normalen Volksfest mit einem normalen Kettenkarussel - nur eben in weltrekordverdächtiger Höhe, denn die neue Attraktion im Skyline Park ist dann das höchste Kettenkarussel der Welt.

