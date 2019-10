31.10.2019

Noch freie Plätze für weitere Türkheimer Küken

Beim Basteln (von links): Nathalie Königsberger mit Tochter Linda, Sascha und Gruppenleiterin Silke Todorof. Für die Kinderkrippe war das Gebäude in der Ortsmitte ein Glücksgriff. Ob daraus eine Dauerlösung wird, steht noch nicht fest.

Die Kinderkrippe „Küken“ in der Maximilian-Philipp-Straße hat noch Kapazitäten frei. Ob aus der Übergangslösung eine Dauereinrichtung wird, liegt an der Auslastung der neuen Kindergärten

Von Ulla Gutmann

90 Quadratmeter, gepflegter Altbau, hell und freundlich, zentral gelegen. Das war ein echter Glücksgriff für die neue Kinderkrippe „Küken“ im Gebäude der ehemaligen Konditorei in der Maximilian-Philipp-Straße 17, vorübergehend als Außenstelle zum Kindergarten „St. Josef“ gedacht.

Sieben Kinder sind hier momentan untergebracht, Platz ist sogar für zwölf Kinder. Das jüngste ist neun Monate alt, das älteste Kind zwei Jahre und vier Monate. Eine Erzieherin und zwei pädagogische Zweitkräfte betreuen die Kleinen in den heimelig anmutenden, fröhlich bunt und kindgerecht gestalteten Räumen.

In einem Zimmer ist der Wickelplatz, die Dusche und ein Waschbecken untergebracht, es gibt einen Schlafraum mit vier Bettchen und einer Krabbelmatte, dazu eine Küche, Toilette und zwei geräumige Gruppenräume, wo gespielt, gebastelt und gelernt wird.

Der Kindergarten „St. Josef“ mit der im Gebäude befindlichen Krippe „Spatzennest“ und der neuen Außenstelle, der Krippe „Küken“, betreut zurzeit 172 Kinder, wie Erziehungsleiterin Sandra Stosch erklärt. Neben dem Hauptgebäude ist Baustelle, die Kindergartenerweiterung soll bis voraussichtlich Ende 2020 fertig sein, dann können die Kleinkinder mitsamt ihrem „Kükennest“ wieder umziehen. Außer, wie Sandra Stosch anmerkt, bis dahin benötigen schon wieder so viele Kinder einen Platz, dass der Neubau auch ohne die „Küken“ voll ist. In einem der Gruppenräume der neuen Kinderkrippe in der Maximilian Philipp-Straße bastelt die kleine Linda (16 Monate) mit Hilfe ihrer Mutter Nathalie Königsberger eine Laterne, Motiv - ist ja klar - ein gelbes Küken. Die Damen vom Kindergarten hatten sich dabei eine möglichst einfache Lösung überlegt, sodass auch die Kleinkinder mitbasteln konnten.

Die kleine Linda konnte schon selbst ein bisschen Schneiden und aufkleben und selbstbewusst nahm sie den Kugelschreiber und half der Reporterin, indem sie auf deren Block herumkritzelte. Die Laterne ist für den Martinsumzug gedacht, der jedes Jahr am 11. November durch den mit vielen Lichtern geschmückten Schlosspark führt.

