00:35 Uhr

Nur Lieblingsstücke zum Jubiläum

Die Stockheimer Musikanten geben im Kursaal auch eine Besonderheit anderer Art zum Besten

Von Maria Schmid

Wo holen Sie Ihre Lieblingsstücke? Die süßen gewiss beim Konditor oder Bäcker. Es gibt jedoch noch viele andere Lieblingsstücke, nämlich musikalische. Davon boten die Musikerinnen und Musiker vom Musikverein Stockheim ein ganzes Tortensortiment. Die bezogen sich auf die vergangenen 50 Jahre. So lange gibt es den Musikverein nämlich schon. Im kommenden Jahr blickt die Musikkapelle sogar auf insgesamt 190 Jahre ihres musikalischen Schaffens zurück. Das werde dann natürlich gebührend gefeiert, versprach Dirigentin Sanni Risch.

Weil der Himmel seine Schleusen öffnete, wurde aus dem geplanten Open Air ein Konzert im Kursaal, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Außerdem gibt es beim MV Stockheim eine Besonderheit. Ehemalige Dirigenten spielen bei Konzerten immer wieder mal eine Rolle. Josef Vogel ist eh ein ständiger Musikant und auch Johann Mayr und Hans Angerer sind hin und wieder mit von der Partie. So auch an diesem Abend im Kursaal.

Johann Mayr dirigierte bei seinem geliebten „Suliko“, dem sehr emotionalen, georgischen Volkslied. Josef Vogel vergoss „Freudentränen“ beim Dirigieren der Polka von Guido Henn und Hans Angerer ließ die Kuschel-Polka „Jubiläumsklänge“ von Peter Schad durch den Saal schweben. Selbstbewusst sind sie alle und das bewiesen sie mit der Polka „Wir sind wir“ und das seit „Ein halbes Jahrhundert“, eine passende Polka zum Konzert-Anlass. Helmut Mayr und Peter Hartmann als Trompeten-Duo ließen die Bayerische Heimat mit „Bavaria“ hochleben. Für weitere Duette traten in gewohnt harmonischer Weise Kathrin Reiter und Johannes Knöpfle auf.

Dass die Stockheimer Musikanten seit 50 Jahren als Verein auf „Blasmusik stehen“, zeigten sie mit dem Marsch „Hoch Heidecksburg“, dem allerersten Marsch, den die Kapelle vor 50 Jahren spielte. Da konnten auch die Gäste in Erinnerungen schwelgen und sich der Lieblingsstücke erfreuen. Dementsprechend kräftig fiel auch der Beifall aus. So auch für zwei Ausschnitte des Tanz-Medleys, mit denen der Musikverein beim „LEW-Cup“ gewann. Dabei kamen die Saxofonisten ganz groß raus.

Damit das Publikum auch genau wusste, um welche Lieblingstücke es sich handelte, erzählten Ria Strobel und Franziska Nägele als Moderatorinnen alles darüber. Winfried Hofer, der Vorsitzende, bedankte sich für den Zusammenhalt unter den Musikanten und für die Treue des Publikums. Er sagte auch herzlich Danke bei Bürgermeister Paul Gruschka für das mitgebrachte Jubiläumsgeschenk. Dieser freute sich vor allem darüber, dass ehemalige Dirigenten „keine Primaballerinen sind. Sie haben in der Kapelle Platz genommen und das ist etwas ganz Besonderes.“

Themen Folgen