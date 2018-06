vor 42 Min.

Nur nicht zu hoch hängen

Die Behördenchefs im Unterallgäu sind willig, der bayerischen Verordnung nachzukommen und Kreuze anzubringen. Warum es bei den meisten Ämtern noch hakt

Von Johann Stoll

Alle Behörden in Bayern sind seit 1. Juni gehalten, im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes „als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen“. Noch allerdings hapert es mit der praktischen Umsetzung dieser von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angestoßenen Vorgabe.

Willig zeigen sich alle Amtsvorsteher in Mindelheim, der Vorgabe nachzukommen. Allerdings hängen aktuell nur zwei neue Kreuze: im Finanzamt in der Bahnhofstraße und im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in der Hallstattstraße 1. Im Amt für Landwirtschaft wurde das Kreuz aus Lindenholz gestern am Nachmittag aufgehängt. Direktor Dr. Ludwig Merk erreichte die Lieferung am späten Vormittag per Post.

Bitte nicht protzig

„Uns war wichtig, dass es nicht protzig aussieht und auch keine lieblose Pflichterfüllung ist“, sagte Merk. Fündig wurde er in Südtirol, wo er drei einfache, aber schön gestaltete Holzkreuze aufspürte. Es sollten schlichte Kreuze ohne Korpus sein, die auch zum Eingangsbereich passen. Das Amt für Landwirtschaft in Mindelheim hat erst vor ein paar Jahren eine neu gestaltete Eingangshalle erhalten. Ein zweites Kreuz geht in die Bahnhofstraße nach Mindelheim, wo die Forstverwaltung ihren Sitz hat. Das dritte Kreuz ist für das Dienstgebäude des Amtes für Landwirtschaft in der Augsburger Straße in Memmingen bestimmt.

200 Euro gibt das Amt für Landwirtschaft für die drei Kreuze aus und kommt damit der Vorgabe im Gesetz- und Verordnungsblatt nach. Ein eigenes Budget für die Kreuze gibt es dafür für die Behörden nicht. Weil dieser neue Paragraf 28 der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden im Freistaat Bayern erst relativ spät veröffentlicht worden war, war der Termin 1. Juni für kaum eine Behörde zu halten. Beim Amt für Landwirtschaft ist das noch das geringste Problem. In den Lehrsälen hängen schon immer Kreuze als Zeichen der Verbundenheit zum christlichen Glauben.

Lieferengpass bei der Polizei

Ein Kreuz erhält auch der Eingangsbereich der Mindelheimer Polizeidienststelle. Das kann aber erst in ein paar Wochen Ende Juni aufgehängt werden, sagte Dienststellenleiter Gerhard Zielbauer. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat für alle Dienstgebäude eine Sammelbestellung von Kreuzen auf den Weg gebracht. Auch bei der Polizei gab es Lieferengpässe.

Das staatliche Schulamt in der Memminger Straße ist mit einer zweiten staatlichen Behörde untergebracht, dem Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Schulamtsdirektorin Elisabeth Fuß will sich mit dem Memminger Amtsleiter Peter Schwägele abstimmen, welches Kreuz im Eingangsbereich der Außenstelle Mindelheim angebracht wird. „Wir sollten gemeinsam überlegen, wo wir das Kreuz fixieren“, sagte Fuß, die am liebsten ein modern gestaltetes Exemplar sähe. Vom Vermessungsamt war gestern keine Stellungnahme zu erhalten. Die Leiterin des Finanzamtes, Dr. Tanja Firgau, fand sogar eine besonders günstige Lösung: Während das Kreuz für die Außenstelle Mindelheim gekauft wurde, fand sich für Memmingen ein edler Spender, der das Metallkreuz mit bunten Glassteinen als Dauerleihgabe zur Verfügung stellte.

Ob die Vorgabe aus München in den Amtsstuben gut geheißen wird oder nicht – dazu mochte sich niemand so recht äußern. Einzelne deuteten aber an, dass es durchaus unterschiedliche Meinungen in der Belegschaft gibt.

Im Rathaus hängt seit 2006 ein Kreuz

Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter (CSU) sieht keine Veranlassung, im Eingangsbereich des Rathauses ein weiteres Kreuz anzubringen. Seit 2006 hängt im ersten Stock des Gebäudes ein Kreuz. Das hatte der damalige Stadtpfarrer Wolfgang Schneck gestiftet. Auch im großen Sitzungssaal hängt ein Kreuz ebenso im Büro des Bürgermeisters.

Landrat Hans-Joachim Weirather (Freie Wähler) widerstrebt die zur Schau gestellte Verbindung zum Christentum. Er verwies auf einen kleinen Engel, der seit Jahren auf seinem Schreibtisch steht. Er stammt von einer Ordensfrau. Das Kreuz in Behörden dürfe nicht als Abwehr Andersgläubiger oder gar zur Ausgrenzung dienen, betonte der Landrat.

