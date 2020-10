vor 32 Min.

Nur noch Kinder mit Masern-Impfung dürfen bald in die Kita

Soll ein Kind in eine Kindertageseinrichtung aufgenommen werden, sollen die Eltern im Unterallgäu zukünftig einen Nachweis über die erfolgte zweifache Impfung vorlegen.

Plus Kinder müssen geimpft sein - sonst ist eine Aufnahme in eine Kita im Unterallgäu bald nicht mehr möglich.

Von Johann Stoll

Weil Deutschland in den vergangenen Jahren beim Masernschutz international zurückgefallen ist, hat der Bundestag heuer im Frühjahr das sogenannte Masernschutzgesetz beschlossen. Seither ist es allerdings ruhig geworden um das umstrittene Thema. Die Corona-Pandemie hat alles überlagert. Das Gesetz tritt nach einer Übergangszeit Ende Juli 2021 in Kraft. Was das konkret für die Menschen im Unterallgäu bedeutet, erläuterte der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Ludwig Walters, vor den Bürgermeistern auf einer Dienstbesprechung.

Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung war einmal gegen Masern immun

Anfang der 70er Jahre wurde eine Impfung eingeführt. Das führte dazu, dass Mitte der 80er Jahre mehr als 90 Prozent der Menschen gegen Masern immun waren. Walters sprach von einer „gewissen Herdenimmunität“. Durch anhaltende Impfmüdigkeit verschlechterte sich die Lage, so dass sich die Politik zum Handeln gezwungen sah.

Dabei allerdings ist sie nach Ansicht des Unterallgäuer Mediziners übers Ziel hinausgeschossen. „In Deutschland gibt es keine Impfpflicht“, sagte Walters. Gleichwohl steht das nun so im Masernschutzgesetz. Walters stellte die Frage, ob das mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Der Deutsche Ethikrat war sich uneins, ob es richtig ist, alle zum Impfen zu verpflichten. Auch mit einer Impflicht werde es nicht gelingen, Masern auszumerzen, betont Walters.

Sommer 2021: Kitaplatz wahrscheinlich nur noch gegen Impfnachweis

Für Gemeinden heißt das von kommendem Sommer an: Soll ein Kind in eine Kindertageseinrichtung aufgenommen werden, müssen die Eltern einen Nachweis über die erfolgte zweifache Impfung vorlegen. Das Vorzeigen der Bescheinigung genügt. Wer der Impflicht nicht nachkommt, wird ans Gesundheitsamt gemeldet. Ferner droht ein Bußgeld über 2500 Euro und später eine Zwangsgeldforderung. Wer die Impfung für sein Kind ablehnt, dessen Sohn oder Tochter darf nicht in der Kita aufgenommen werden.

Danach hatte Pfaffenhausens Bürgermeister Franz Renftle gefragt, der auf den Rechtsanspruch auf Aufnahme in eine Kita hinweis. Hier wiegt aber die Impflicht stärker. Ausnahmen sind nur möglich, wenn ärztliche Gründe gegen die Impfung sprechen. Religiöse oder sonstige soziale Gründe werden nicht anerkannt, sagte Walters. Für Schulkinder ist das anders. Die Schulpflicht geht vor. Bei einem Wechsel einer Einrichtung muss der Impfnachweis erneut vorgelegt werden.

Gefahr Masken: Kind aus Oberallgäu starb an Folgen

Wie gefährlich aber sind Masern tatsächlich? Größere Komplikationen sind eher selten, sagt der Leiter des Gesundheitsamtes. Er hat aber selbst im Oberallgäu einen Fall erleben müssen, der ihm unter die Haut ging. Ein Kind erlitt wegen Masern eine Gehirnhautentzündung und siechte daraufhin sieben Jahre dahin, ehe es starb. Wenn es zu einer schweren Erkrankung kommt, „ist die Todesrate relativ hoch“. Daher stehe außer Frage, dass die Politik handeln musste.

