14:55 Uhr

Obduktion: Betriebshelfer starb nach Tritten eines Tieres

Ein Betriebshelfer auf einem Bauernhof ist am Sonntag tot gefunden worden. Hat ein Stier ihn angegriffen? Das klärte nun eine Obduktion.

Von Johann Stoll

Am Sonntag ist ein 54 Jahre alter Betriebshelfer auf einem Hof in Rappen bei Oberegg ums Leben gekommen. Jetzt steht fest, dass der Mann an den Folgen von Tiertritten gestorben ist.

Die Polizei meldete am Freitag, dass die Obduktion zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen ist. Nichts deute auf eine Fremdbeteiligung hin, heißt es in der Polizeimeldung.

Schon am Sonntag hatte die Polizei vermutet, dass der Mann von einem Stier angegriffen worden sein könnte. Der Betriebshelfer war zum Unglückszeitpunkt allein auf dem Hof. Er dürfte zwischen 16 und 16.30 Uhr damit begonnen haben, die 58 Kühe und einen Stier vom Auslauf in den Stall zu treiben. Als am Abend der Landwirt dazu kam, fand er den Helfer auf dem Rücken liegend tot vor. Alle Hilfe kam zu spät. Bei dem Opfer handelt es sich um einen hauptberuflichen Betriebshelfer.

