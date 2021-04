vor 18 Min.

Obduktion bestätigt: Zweijähriger ist im Mindelkanal ertrunken

Wo der Mindelkanal an der Bleichstraße vorbeikommt, wurde das Kind aus dem Wasser gerettet.

Vor zwei Wochen ist ein Zweijähriger nach einem Sturz in den Mindelkanal in Mindelheim gestorben. Nun steht fest: Das Kleinkind ist ertrunken. Was die Polizei über die Rolle der Eltern sagt.

Von Melanie Lippl

Vor zwei Wochen ist ein Zweijähriger in den Mindelkanal in Mindelheim gefallen und trotz aller Rettungsversuche vor Ort und in einem Münchner Krankenhaus gestorben. Polizei: Die Eltern sind nicht für den Unfall verantwortlich Wie die Polizei auf Nachfrage der MZ mitteilt, liegt nun das Obduktionsergebnis vor: Die Polizei geht davon aus, dass der Junge ertrunken ist, so Polizeisprecherin Stefanie Kraatz vom Präsidium in Kempten. Dass die Eltern für den Unfall verantwortlich sind, schließt die Polizei derzeit aus. Darüber, mit wem das Kind unterwegs war und wo es ins Wasser fiel, äußert sich die Polizei derzeit nicht. Die näheren Umstände seien Gegenstand der Ermittlungen. „Nähere Angaben können wir in Absprache mit der Staatsanwaltschaft derzeit nicht geben“, so die Polizeisprecherin. (mz) Zwei ADAC-Rettungshubschrauber sind auf der Schwabenwiese gelandet. Das verletzte Kind wurde in eine Klinik geflogen. Bild: Johann Stoll

