Ein neues Baugebiet für Oberauerbach

Plus Auf fast zwei Hektar kann bald im Mindelheimer Ortsteil neu gebaut werden.

Der Ruf nach Bauland ist seit Jahren groß, auch in Oberauerbach. Nun hat der Mindelheimer Stadtrat einen weiteren Schritt hin zu einem neuen Baugebiet in dem Mindelheimer Stadtteil getan, nachdem der Bebauungsplan im Januar auf den Weg gebracht worden war. Einstimmig brachten die Kommunalpolitiker die leicht geänderten Pläne auf den Weg. Das Gebiet ist 1,97 Hektar groß und liegt im Südwesten von Oberauerbach.