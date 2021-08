71-Jähriger löst versehentlich einen Großeinsatz aus

Ein 71-Jähriger wollte bei Oberegg eine Runde joggen gehen - und löste dabei unfreiwillig einen Großeinsatz aus.

Nichtsahnend hat ein 71-jähriger Mann am Freitagmorgen einen Großeinsatz ausgelöst, zu dem rund 60 Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehren aus Markt Rettenbach, Oberegg, Baisweil und Umgebung ausrückten. Was was passiert?

Laut Polizeiangaben fuhr der Mann mit seinem neuen Auto von Oberegg in Richtung Bayersried und parkte auf halber Strecke am Waldrand. Von hier aus wollte er seine 10 Kilometer lange Joggingrunde starten. Beim Aussteigen aus dem Wagen betätigte der Mann Polizeiangaben zufolge jedoch unbeabsichtigt die SOS-Taste des Autos und löste so ungewollt einen Alarm aus.

So kam es zum Großeinsatz bei Oberegg

Normalerweise wird ein solcher Alarm vor allem bei Verkehrsunfällen automatisch aktiviert, heißt es von der Polizei. Demzufolge gingen die Rettungskräfte von einem Unfall oder einer anderen Notlage aus. Sie durchsuchten das angrenzende Waldstück sowie die nähere Umgebung. Eine Streife der Mindelheimer Polizeiinspektion traf gegen 8.45 Uhr auf den 71-jährigen Jogger. Der ahnte von nichts.

Nachdem die Sache geklärt war, konnte der Mann seine Laufrunde beenden und die Einsatzkräfte konnten nach etwa einer Stunde wieder den Heimweg antreten.