Ein Koloss, der Oberegg sicherer machen soll

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Oberegg musste im vergangenen Jahr zu zwei Einsätzen ausrücken und freut sich über unterirdische Unterstützung.

Die Freiwillige Feuerwehr Oberegg hatte es im vergangenen Jahr mit einem Großeinsatz zu tun – und mit einem Koloss, der ihr künftig die Arbeit erleichtern soll. Worum es sich dabei handelt, erklärte Bürgermeisterin Marlene Preißinger bei der diesjährigen Generalversammlung im Sportheim in Oberegg.