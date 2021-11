Oberkammlach

18:00 Uhr

In "Ella's Hexakuch" in Oberkammlach geht der Ofen aus

Ella und Angela sind Gastgeberinnen aus Überzeugung. Doch im Dezember geht in „Ella’s Hexakuch“ in Kammlach trotzdem der Ofen aus.

Plus Die Ära von „Ella’s Hexakuch“ am Ortsrand von Oberkammlach endet bald. Doch es gibt einen winzigen Funken Hoffnung, dass Ella und Angela Wagner in der Kultkneipe dann und wann noch ein wenig weiterhexen.

Von Sandra Baumberger

Wer abergläubisch ist, für den könnte der Freitag, 10. Dezember, genauso gut ein 13. sein. Denn an diesem Tag endet in Oberkammlach eine Ära: Dann hängt Ella Wagner, Inhaberin und vor allem Seele von „Ella’s Hexakuch“ ihre Schürze an den Nagel und schließt die Kultkneipe, die sich in 35 Jahren zu einer Unterallgäuer Institution entwickelt hat.

