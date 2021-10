Betriebsunfall bei Lebensmittelhersteller: Fünf Beschäftigte im Krankenhaus

Ein Mann sackt bewusstlos im Tank eines Lebensmittelbetriebes zusammen. Auch die Retter des 47-Jährigen klagen anschließend über Beschwerden.

Nach einem Betriebsunfall in Oberschönegg mussten fünf Beschäftigte des Unternehmens in Krankenhäuser gebracht werden. Der Unfall im Gebäude eines Lebensmittelherstellers ereignete sich am Freitagabend.

Zwei Beschäftigte der Firma waren nach Angaben der Polizei damit beschäftigt, einen Joghurtmischtank zu reinigen, als einem der beiden Mitarbeiter plötzlich übel wurde. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Reinigungsmittel eingeatmet hatte. Er sei in dem Tank zusammengesackt. Drei Mitarbeiter hätten den Bewusstlosen dann aus dem Tank gerettet.

Als der Rettungsdienst eintraf, war der 47-Jährige schon wieder bei Bewusstsein

Bei Eintreffen des Rettungsdienstes sei der der 47-Jährige bereits wieder zu sich gekommen. Er wurde wegen Schwindel und Übelkeit behandelt. Auch die drei Retter klagten über Schwindel und Übelkeit und mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden, wie die Polizei mitteilt. (mz)

