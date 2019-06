vor 1 Min.

ÖDP im Unterallgäu beklagt Vandalismus

Immer mehr Plakate werden beschmiert, zerschlagen oder gestohlen. Partei fordert Konsequenzen für die nächsten Wahlen.

Die Unterallgäuer ÖDP-Kreisvorsitzende Gabriela Schimmer-Göresz beklagt zunehmenden Plakat-Vandalismus: „Wir nehmen seit 1986 an jeder Wahl teil und müssen leider festhalten, dass noch nie so viele Plakate unauffindbar abgenommen, mutwillig zerstört, überklebt oder verunstaltet wurden wie bei dieser EU-Wahl.“ Dabei geht es um alles andere als um Spaß oder ein Kavaliersdelikt. Den Tätern ist, so Schimmer-Göresz, entweder nicht bewusst oder egal, dass es sich um Diebstahl beziehungsweise Beschädigung fremden Eigentums handelt. Derlei Handlungen sind strafbar.

Werden Diebe oder Zerstörer erwischt, drohen Geldstrafen oder gar bis zu zwei Jahren Haft wegen Sachbeschädigung. „Auch wenn Anzeigen gegen unbekannt möglich sind und die Ermittlungsbehörden tätig werden müssen, werden wir von einer Anzeige absehen. Wenn Täter nicht unmittelbar bei der Tat ertappt werden, endet der behördliche Aufwand meist mit einer Einstellung“, so die Kreisvorsitzende aus Erfahrung.

Unterschiedliche Gemeindesatzungen im Unterallgäu sind ein Hindernis

Neben den gemachten Zerstörungserfahrungen sind, so die ÖDP-Vorsitzende, die unterschiedlichsten gemeindlichen Satzungen ein beständiges Hindernis bei der Ausübung demokratischer Rechte. Schimmer-Göresz wünscht sich einheitliche Regelungen und hat diesbezüglich bereits nach der Landtagswahl 2018 sämtliche Gemeinden im Kreisverbandsgebiet angeschrieben: „Nahezu jede Kommune hat unterschiedliche „Verordnungen über das Anbringen von Anschlägen und Plakaten“ erlassen. Nur wenige Gemeinden stellen hierfür eigene Plakattafeln oder Bauzäune zur Verfügung, schränken die Möglichkeiten der Plakat-Wahlwerbung ein, behandeln die zu Wahlen zugelassenen Parteien höchst unterschiedlich und unterlassen es überwiegend, die erlassenen Auflagen zu kontrollieren. Gelegentlich führt dies sogar zu Klagen vor Verwaltungsgerichten und damit zu zusätzlichem Stress und weiteren Kosten.“

Plakatwände könnten auch im Unterallgäu eine Lösung sein

Für die ÖDP-Kreisvorsitzende ist die Lösung einfach. Die Kommunen, die nicht ohnehin schon Plakatwände zur Verfügung stellen, fassen ihre Satzungen neu und stellen Bauzäune oder Plakatwände an Stellen auf, die gut einsehbar im fußläufigen Bereich liegen. Eine Plakatierung darüber hinaus entfällt.

