Öffnungszeiten an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen

Weihnachten in Mindelheim ist wunderschön. Doch wo kann man schnell an Heiligabend noch etwas einkaufen?

Wo kann ich in Mindelheim an Weihnachten noch einkaufen? Welches Restaurant hat an den Feiertagen auf? Hier kommt unsere Übersicht der Öffnungszeiten.

Von Kassandra Krosta

Auch dieses Jahr heißt es wie immer Vorräte schaffen, um die Feiertage möglichst ohne leeren Magen oder anderweitiger Verknappung zu überstehen. Manch einer muss sogar vielleicht noch kurz vor knapp ein Last-Minute-Geschenk finden. Als Nächstes stellt sich dann die Frage, was man mit der ganzen freien Zeit an den Weihnachtsfeiertagen anfangen soll, vielleicht mal ins Museum oder ins Schwimmbad?

Hier finden sie eine kleine Übersicht, welche Geschäfte und Freizeitangebote wann und wie lange geöffnet haben.

Die Öffnungszeiten in Mindelheim: Einkaufen

Aldi : Der Supermarkt Aldi hat an Heiligabend von 7 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet und an den Feiertagen geschlossen.



Der /Kaufmarkt hat an von 8 bis 14 Uhr geöffnet und an den geschlossen. Lidl : Der Supermarkt Lidl hat an Heiligabend von 7 Uhr bis 14 Uhr geöffnet und an den Feiertagen geschlossen.



Der V-Markt hat an von 7 Uhr bis 14 Uhr geöffnet und an den geschlossen. Drogeriemarkt Müller: Der Drogeriemarkt Müller hat an Heiligabend von 8.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet und an den Feiertagen geschlossen.



Die Öffnungszeiten von Banken

Die Institute haben an Heiligabend als auch an den Feiertagen geschlossen. Der Geldautomat ist natürlich jederzeit zugänglich.

Wochenmarkt in Mindelheim

Der Wochenmarkt findet an Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember, zu den normalen Zeiten statt - eventuell aber mit weniger vertretenden Ständen.

So haben Restaurants an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen geöffnet

Restaurant Alte Post: Dieses Restaurant hat an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat es von 11 Uhr bis 14 Uhr und von 18 Uhr bis 23 Uhr geöffnet.



Dieses hat an als auch an den zwei geschlossen. Café K: Das Café K hat an Heiligabend geschlossen, am ersten Weihnachtsfeiertag von 14 Uhr bis 18 Uhr und am zweiten Weihnachtsfeiertag von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.



Öffnungszeiten von Rathaus, Stadtbücherei, Wertstoffhof

Rathaus, Stadtbücherei und Wertstoffhof haben an Heiligabend sowie an den Feiertagen geschlossen.

Öffnungszeiten von Museen in Mindelheim

Museen im ehemaligen Jesuitenkolleg und die Carl-Millner-Gallerie: An Heiligabend haben sie geschlossen, an den Feiertagen haben sie jedoch von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.



Öffnungszeiten des Hallenbads in Mindelheim

Das Hallenbad hat an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat es von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet.

Diese Ärzte haben in Mindelheim Notdienst

Di/Mi/Do: Ärztlicher Notdienst der Kassenärzte, Mindelheim , Telefon 116 117.



, Telefon 116 117. Mi/Do: KVB-Bereitschaftspraxis an der Kreisklinik, Bad Wörishofer Straße 44, Mindelheim , Mi, Do 9-21 Uhr.

Welcher Zahnarzt hat an Weihnachten Notdienst?

Di: Dr. Harald Schumacher , Hauptstraße 31, Markt Wald , 0 82 62/18 60, Di 10-12 u. 18-19 Uhr.



, Hauptstraße 31, , 0 82 62/18 60, Di 10-12 u. 18-19 Uhr. Mi: Dr. Annemarie Brem , Postberg 3, Buchloe , 0 82 41/33 50, Mi 10-12 u. 18-19 Uhr.



, Postberg 3, , 0 82 41/33 50, Mi 10-12 u. 18-19 Uhr. Do: MVZ Dr. Helmut Baader & Partner, Mattsieser Straße 1, Mindelheim , 0 82 61/17 27, Do 10-12 u. 18-19 Uhr.

Im Bereich Krumbach/Babenhausen:

Di: Dr. Thomas Weber , Karl-Mantel-Straße 18, Krumbach , 0 82 82/44 60, 01 70/ 6 32 95 70, Di 10-12 u. 18-19 Uhr.



, 18, , 0 82 82/44 60, 01 70/ 6 32 95 70, Di 10-12 u. 18-19 Uhr. Mi: Zahnmedizinisches Versorgungszentrum, Krumbacher Straße 13, Babenhausen , 0 83 33/12 12, 01 76/59 97 49 54, Mi 10-12 u. 18-19 Uhr.



13, , 0 83 33/12 12, 01 76/59 97 49 54, Mi 10-12 u. 18-19 Uhr. Do: Dr. Martin Angermeier , Luitpoldstr. 9, Krumbach , 0 82 82/82 84 94, 01 75/ 9 94 82 02, Do 10-12 u. 18-19 Uhr.



Diese Apotheken sind an Weihnachten geöffnet

Heiligabend

Mindelheim , Marien-Apotheke, Maximilianstraße 36, Di 8 bis Mi 8 Uhr, 0 82 61/40 60.



, Marien-Apotheke, 36, Di 8 bis Mi 8 Uhr, 0 82 61/40 60. Kirchheim , St. Leonhard Apotheke , Marktplatz 5, Di 8 bis Mi 8 Uhr, 0 82 66/10 20.



, , Marktplatz 5, Di 8 bis Mi 8 Uhr, 0 82 66/10 20. Ottobeuren , Becksche Apotheke , Marktplatz 11, Di 8 bis Mi 8 Uhr, 0 83 32/2 25.



1. Weihnachtsfeiertag

Bad Wörishofen , St. Ulrichs-Apotheke, Zugspitzstraße 20, Mi 8 bis Do 8 Uhr, 0 82 47/41 36.



, St. Ulrichs-Apotheke, Zugspitzstraße 20, Mi 8 bis Do 8 Uhr, 0 82 47/41 36. Erkheim , Kronen-Apotheke, Schlößlestraße 9, Mi 8 bis Do 8 Uhr, 0 83 36/8 03 80.



, Kronen-Apotheke, Schlößlestraße 9, Mi 8 bis Do 8 Uhr, 0 83 36/8 03 80. Ziemetshausen , St. Christophorus-Apotheke, Bürgermeister-Haide-Straße 30, Mi 8 bis Do 8 Uhr, 0 82 84/91 91.



2. Weihnachtsfeiertag

Mindelheim , Burg-Apotheke, Bad Wörishofer Straße 20, Do 8 bis Fr 8 Uhr, 0 82 61/75 91 55.



, Burg-Apotheke, Bad Wörishofer Straße 20, Do 8 bis Fr 8 Uhr, 0 82 61/75 91 55. Buchloe , Anna-Apotheke, Bahnhofstraße 9, Do 8 bis Fr 8 Uhr, 0 82 41/9 66 90.



, Anna-Apotheke, 9, Do 8 bis Fr 8 Uhr, 0 82 41/9 66 90. Ettringen , Engel-Apotheke, Siebnacher Straße 13, Do 8 bis Fr 8 Uhr, 0 82 49/15 37.



, Engel-Apotheke, Siebnacher Straße 13, Do 8 bis Fr 8 Uhr, 0 82 49/15 37. Krumbach , Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstraße 49, Do 8 bis Fr 8 Uhr, 0 82 82/8 95 00.



, Bahnhof-Apotheke, 49, Do 8 bis Fr 8 Uhr, 0 82 82/8 95 00. Ottobeuren , Rupertus-Apotheke, Ulrichstraße 4, Do 8 bis Fr 8 Uhr, 0 83 32/7 96 24-0.

Themen folgen